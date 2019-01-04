Объемы розничной торговли после праздников снижаются порой и на 1/5. По данным Департамента статистики, в январе прошлого года оборот составил 835 млн. евро, а в декабре 2017 г. – 1,04 млрд. евро. Это значит, что после праздников жители потратили на 20% меньше, чем в декабре. После декабря наблюдается спад и в заведениях общепита. Их оборот в январе прошлого года снизился на 7,5%.
Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас сказал, что продажи в январе идут на спад не только в Литве, но и в других странах, которые отмечают зимние праздники.
"Это явление характерное для Литвы и других стран, отмечающих зимние праздники - в январе продажи становятся интенсивными, а в январе – наблюдается замедление. В таком случае торговцы стараются оживить торговлю, увеличить поток покупателей, предлагая разные акции и другие предложения", – сказал собеседник.
Именно поэтому после праздников товары не первой необходимости можно приобрести по более низкой цене.
Вилимас также отметил, что в январе отмечается снижение продаж товаров, в которых нет большой необходимости, а вот продажи продуктов и напитков снижаются не так заметно.
"Сколько мы наблюдаем, самое большое замедление в торговле наблюдается в январе, а в феврале все встает на свои места. Не надо забывать, что праздники будут и в феврале - 14 февраля, 16 февраля, тогда тоже торговля оживает", – сказал он.
Пресс-секретарь сети Iki Берта Чайкаускайте заметила, что после активного декабря, в январе торговля спокойная.
"Люди больше экономят, рациональнее распределяют свои средства, избегают покупать то, без чего можно обойтись. Явное оживление наблюдается с началом весны. Еще и потому, что в первые дни марта появляются свежие овощи, кроме того, число покупателей растет перед Пасхой, время празднования которой всегда меняется", – заметила она.
Пресс-секретарь Rimi Гедре Буйвидене сказала, что после праздников покупатели покупают практически то же самое, но приходят в магазины реже.
"Естественно, после праздников покупают меньше сладостей, кондитерских изделий, рыбы и морепродуктов, алкоголя, ведь повседневные потребности и потребности в праздничные дни отличаются", – заметила она.
Коммерческий директор Maximа Вилма Друлене сказала, что в январе и феврале жители возвращаются к своим традиционным привычкам: они не покупают товары, которые популярны в праздники.
"В первые две недели января особенно ощущается снижение продаж, но не слишком значительное, на 10%. Именно на столько в декабре обычно увеличиваются продажи", – заметила она.
По данным Maxima, после праздников жители реже покупают игрушки, лимонад, алкогольные и безалкогольные напитки, рыбу, кондитерские изделия, книги, посуду, текстиль и косметику.
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