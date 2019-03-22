Всего в 4 квартале за границу ездили 364 300 жителей Литвы, или на 5,7% больше, чем в то же время в 2017 году, средняя продолжительность поездки 6,4 ночевки.

51,5% путешественников останавливался у родственников или друзей, или в частном секторе, 45,5% – в гостиницах и мотелях.

Личные поездки составили 74% всех зарубежных поездок, бизнес-поездки – 26%.

В 4 квартале жители Литвы чаще всего ездили в Беларусь (83 300, или 16,7% поездок), в Великобританию (52 600, или 10,5%), в Латвию (49 500, или 9,9%), в Египет (26 100, или 5,2%), в Польшу (25 800, или 5,2%) и Турцию (25 800, или 5,2%).