Туристы из Литвы в 4 квартале 2018 года истратили за границей 227,7 млн. евро – на 7,1% больше, чем за тот же период 2017 года. Каждый житель в среднем потратил 456 евро.
Šeimos kelionės
© Shutterstock

Всего в 4 квартале за границу ездили 364 300 жителей Литвы, или на 5,7% больше, чем в то же время в 2017 году, средняя продолжительность поездки 6,4 ночевки.

51,5% путешественников останавливался у родственников или друзей, или в частном секторе, 45,5% – в гостиницах и мотелях.

Личные поездки составили 74% всех зарубежных поездок, бизнес-поездки – 26%.

В 4 квартале жители Литвы чаще всего ездили в Беларусь (83 300, или 16,7% поездок), в Великобританию (52 600, или 10,5%), в Латвию (49 500, или 9,9%), в Египет (26 100, или 5,2%), в Польшу (25 800, или 5,2%) и Турцию (25 800, или 5,2%).

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