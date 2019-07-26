Витаутас рассказал, что появилось такое объявление: "Свежие, с пылу с жару булочки – отличное начало рабочего дня. Для удобства жителей Rinktinės urban небольшие приятные моменты – все под рукой, достаточно спуститься по лестнице. На первом этаже комплекса, согласно планам, появится коммерческий объект: пекарня, парикмахерская, швейное ателье или др. Все, чтобы необходимые услуги были пор рукой, чтобы можно было быстро решить бытовые вопросы и как можно больше времени посвятить любимому занятию".

"Конечно, не надо быть наивными и надеяться, что на первом этаже будут те услуги, которые указаны в рекламе. В договоре мы согласились с наличием коммерческого помещения, такого как гостиница, общепит, услуги в сфере красоты и здоровья, торговля алкоголем. Но никто и не подозревал, что под этим может крыться и салон азартных игр, который там открылся в апреле, с неоновыми лампами, шарами, флагами и весельем до утра.

Мы почувствовали себя обманутыми. За квартиры многие отдали накопления, брали кредиты, хотели жить лучше и удобнее – в некоторых квартирах квадрат стоил 3000 евро. Многие новоселы – молодые семьи с детьми, рядом с домом - школа, нам меньше всего нужен был такой объект. Это неэтичная деятельность, вызывающая зависимость, привлекающая людей с проблемами, это не соответствует идее безопасного соседства, вызывает риск и дает плохой пример детям", – сказал Витаутас.

По его словам, жители обратились к директору Merko būstas Саулюсу Путримасу с просьбой пересмотреть решение об аренде помещения казино. Жители обратились и в муниципалитет.

Merko būstas информировал, что связался с арендаторами и призвал их придерживаться закона. По словам Витаутаса, представители мэрии признали факт нарушения и рекомендовали обращаться в суд.

"Мы хотим предупредить всех потенциальных покупателей компании Merko būstas – будьте бдительны, читайте договор, а лучше всего – не покупайте жилье у этой компании", – возмущался Витаутас.

В ответе Merko būstas подчеркнула, что комплекс Rinktinės Urban находится в центральной части города, где по планам должны быть не только жилые дома, но и коммерческие помещения. Поэтому в комплексе есть не только гостиница, но и коммерческие помещения на первом этаже. Компания продала коммерческие помещения и сейчас за их назначение отвечает новый владелец, который не был связан с казино.

"По нашим данным, деятельность казино отвечает всем требованиям литовских законов", – сказано в ответе компании.

"Мэрии известно о разногласиях жителей дома с администрирующей здание компанией и строителем комплекса. Разрешение на открытие игровых салонов выдает Служба контроля за играми. По закону мэрия разрешения на деятельность таких салонов не выдает", – сказано в комментарии.

Директор Литовской ассоциации по развитию недвижимости Марюс Статулявичюс сказал, что о таких жалобах жителей он не слышал, но он убежден, что если там открыли зал игровых автоматов, то никакие законы не были нарушены, а в данном случае разрешение жителей не нужно.