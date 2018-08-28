Жители Литвы, которые всегда исправно платили за электричество, получили уведомление о том, что их за долги ждет не только отключение электричества, но и взыскание долга через приставов. Напуганные клиенты ESO бросились платить "долги", а потом на протяжении нескольких месяцев выясняли, кто виноват – они или компания. Управляющие сайтом manogile.lt утверждают, что у них нет "ненастоящих" должников, все 160 000 клиентов, получивших уведомления, либо платили слишком мало, либо неправильно декларировали показания счетчика. Компания проверяет данные более 1,5 млн. потребителей. Она заметила, что если есть другие должники, их найдут, даже если долг появился 10 лет назад, пишет lrt.lt.
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© DELFI / Karolina Pansevič

Семья, которая исправно платила за электричество в двух квартирах, как потом выяснилось, пострадала из-за ошибки в системе ESO: работники все перепутали – за одну квартиру считали переплату, а во втором случае фиксировали будто люди два года ничего не платили.

"Я получила письмо, в нем сказано, что мой долг - 200 евро. Я была в шоке, мы живем вдвоем, платим за свет 10–15 евро в месяц. Я стала выяснят причину", – рассказала Бригита Вазгите.

Правду выяснили только спустя 8 месяцев. Женщина не получила ни ответа, ни извинений ESO и manogile.lt.

"Меня это удивило, сначала меня обвиняли во всех возможных грехах – вы платили, неверный код указали, данные неверные. Одним словом, были разные причины, виновата я, значит обязана заплатить 200 евро иначе через три дня отключат свет", – сказала Вазгите.

Другие люди также столкнулись с похожей ситуацией. Бывший многолетний председатель Ассоциации бухгалтеров и аудиторов пытается выяснить, как ее мать задолжала поставщику электричества. Ведется переписка с компанией.

Многие клиенты ESO из разных городов Литвы жалуются в интернете и социальных сетях, что неожиданно стали должниками. Всех удивляет одно и то же: я вовремя плачу, но получаю письма с угрозами. Долги - 200, 300 и даже 700 евро.

По словам представителя Gilė, должники появились с февраля, когда изменился способ расчета за электроэнергию.

"До 1 февраля человек платил, например 10 евро, и тариф ему считали на месте расчета, сейчас показания снимаем мы, если до этого применялся неправильный тариф, то были несоответствия, о которых мы не знало. Когда клиенты стали декларировать показания счетчиков, все эти несоответствия стали видны, появилось немало должников", – пояснила представитель Gilės Юрга Буйвидене.

Всего в этом году у компании 160 000 должников (каждый 10 потребитель). С февраля их количество сократилось почти в два раза – на 40%.

"Мы иногда поднимаем историю платежей за несколько лет и находим, что в какой-то период человек платил не по тому тарифу, или была какая-то ошибка в подсчетах. Обычно приходящие к нам люди бывают благодарны за то, что мы нашли и исправили это несоответствие", – сказала Буйвидене.

Часть потребителей добивается правды, они даже намерены обращаться в суд, другие – просят вмешательства Комиссии по ценам. Комиссия занималась этим вопросом в этом году не меньше 20 раз, и было немало случаев, когда было доказано, что прав потребитель.

Между тем компания намерена проверять всех своих 1,6 млн. клиентов, пока не проверит все до единого и не выявит все возможные ошибки.

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