Семья, которая исправно платила за электричество в двух квартирах, как потом выяснилось, пострадала из-за ошибки в системе ESO: работники все перепутали – за одну квартиру считали переплату, а во втором случае фиксировали будто люди два года ничего не платили.

"Я получила письмо, в нем сказано, что мой долг - 200 евро. Я была в шоке, мы живем вдвоем, платим за свет 10–15 евро в месяц. Я стала выяснят причину", – рассказала Бригита Вазгите.

Правду выяснили только спустя 8 месяцев. Женщина не получила ни ответа, ни извинений ESO и manogile.lt.

"Меня это удивило, сначала меня обвиняли во всех возможных грехах – вы платили, неверный код указали, данные неверные. Одним словом, были разные причины, виновата я, значит обязана заплатить 200 евро иначе через три дня отключат свет", – сказала Вазгите.

Другие люди также столкнулись с похожей ситуацией. Бывший многолетний председатель Ассоциации бухгалтеров и аудиторов пытается выяснить, как ее мать задолжала поставщику электричества. Ведется переписка с компанией.

Многие клиенты ESO из разных городов Литвы жалуются в интернете и социальных сетях, что неожиданно стали должниками. Всех удивляет одно и то же: я вовремя плачу, но получаю письма с угрозами. Долги - 200, 300 и даже 700 евро.

По словам представителя Gilė, должники появились с февраля, когда изменился способ расчета за электроэнергию.

"До 1 февраля человек платил, например 10 евро, и тариф ему считали на месте расчета, сейчас показания снимаем мы, если до этого применялся неправильный тариф, то были несоответствия, о которых мы не знало. Когда клиенты стали декларировать показания счетчиков, все эти несоответствия стали видны, появилось немало должников", – пояснила представитель Gilės Юрга Буйвидене.

Всего в этом году у компании 160 000 должников (каждый 10 потребитель). С февраля их количество сократилось почти в два раза – на 40%.

"Мы иногда поднимаем историю платежей за несколько лет и находим, что в какой-то период человек платил не по тому тарифу, или была какая-то ошибка в подсчетах. Обычно приходящие к нам люди бывают благодарны за то, что мы нашли и исправили это несоответствие", – сказала Буйвидене.

Часть потребителей добивается правды, они даже намерены обращаться в суд, другие – просят вмешательства Комиссии по ценам. Комиссия занималась этим вопросом в этом году не меньше 20 раз, и было немало случаев, когда было доказано, что прав потребитель.

Между тем компания намерена проверять всех своих 1,6 млн. клиентов, пока не проверит все до единого и не выявит все возможные ошибки.