У магазина торговой сети Iki на столичной улице Состинес в среду наблюдалось непривычное оживление.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Довольно небольшой по размеру магазин был полон людей, которые наполняли мешки товарами. Некоторые полки остались полупустыми. Покупатели говорят, что на некоторую продукцию предоставляется скидка 50%.

Глава пресс-службы управляющей магазинами Iki компании Palink Берта Чайкаускайте сообщила DELFI, что магазин готовится к закрытию, поэтому привлекли внимание покупателей, сообщив о крупных распродажах.

"Наша торговая сеть ежегодно планирует развитие на следующий год - открытие новых магазинов, реконструкцию имеющихся или закрытие. Планы развития мы составляем заранее. В этом году обновили несколько магазинов нашей сети, несколько закрыли и еще планируем открыть. Идет реконструкция трех магазинов", - сказала она.

Б.Чайкаускайте отметила, что это никак не связано со слиянием Rimi с Iki: "Я сразу говорю, точно нет".

DELFI напоминает, что компания розничной торговли Rimi Lietuva при покупке Iki обещает продать третьим лицам часть бизнеса, т.е. 17 магазинов в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Паневежисе.

В данный момент у Iki более 200, у Rimi - около 60 магазинов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

Orlen остается крупнейшей компанией Балтийских стран (2)

Лидером пятидесяти крупнейших компаний Балтийских...

Жители Вильнюса опустошают полки закрывающегося магазина Iki (1)

У магазина торговой сети Iki на столичной улице Состинес...

Еврокомиссия обвиняет Amazon в незаконном получении налоговых льгот

Евросоюз потребовал от американской компании Amazon...

Компания Kauno autobusai продает конку (7)

Компания Kauno autobusai продает конку на Лайсвес аллее,...

Самая дорогая разобранная ж/д ветка в Литве: жители рассказывают настоящую историю (92)

Рельсы с разобранной почти 10 лет железнодорожной ветки...

TOP новостей

Из-за последствий ливней во всей Литве объявлена экстремальная ситуация (25)

В связи с тем, что из-за сильных ливней литовские...

В Великобритании самолет Ryanair из Каунаса сопровождали истребители  подозреваемый задержан (17)

В среду утро летевший из Каунаса в лондонский аэропорт...

В центре Вильнюса обнаружена мощная бомба времен ВМВ (1)

В среду вечером в центре Вильнюса , на ул.Дайнавос,...

Самая дорогая разобранная ж/д ветка в Литве: жители рассказывают настоящую историю (92)

Рельсы с разобранной почти 10 лет железнодорожной ветки...

Министр о заявлении премьера: я рад, что мне некогда об это думать

После того как премьер-министр Литвы Саулюс...