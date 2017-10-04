Довольно небольшой по размеру магазин был полон людей, которые наполняли мешки товарами. Некоторые полки остались полупустыми. Покупатели говорят, что на некоторую продукцию предоставляется скидка 50%.

Глава пресс-службы управляющей магазинами Iki компании Palink Берта Чайкаускайте сообщила DELFI, что магазин готовится к закрытию, поэтому привлекли внимание покупателей, сообщив о крупных распродажах.

"Наша торговая сеть ежегодно планирует развитие на следующий год - открытие новых магазинов, реконструкцию имеющихся или закрытие. Планы развития мы составляем заранее. В этом году обновили несколько магазинов нашей сети, несколько закрыли и еще планируем открыть. Идет реконструкция трех магазинов", - сказала она.

Б.Чайкаускайте отметила, что это никак не связано со слиянием Rimi с Iki: "Я сразу говорю, точно нет".

DELFI напоминает, что компания розничной торговли Rimi Lietuva при покупке Iki обещает продать третьим лицам часть бизнеса, т.е. 17 магазинов в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Паневежисе.

В данный момент у Iki более 200, у Rimi - около 60 магазинов.