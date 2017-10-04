Довольно небольшой по размеру магазин был полон людей, которые наполняли мешки товарами. Некоторые полки остались полупустыми. Покупатели говорят, что на некоторую продукцию предоставляется скидка 50%.
Глава пресс-службы управляющей магазинами Iki компании Palink Берта Чайкаускайте сообщила DELFI, что магазин готовится к закрытию, поэтому привлекли внимание покупателей, сообщив о крупных распродажах.
"Наша торговая сеть ежегодно планирует развитие на следующий год - открытие новых магазинов, реконструкцию имеющихся или закрытие. Планы развития мы составляем заранее. В этом году обновили несколько магазинов нашей сети, несколько закрыли и еще планируем открыть. Идет реконструкция трех магазинов", - сказала она.
Б.Чайкаускайте отметила, что это никак не связано со слиянием Rimi с Iki: "Я сразу говорю, точно нет".
DELFI напоминает, что компания розничной торговли Rimi Lietuva при покупке Iki обещает продать третьим лицам часть бизнеса, т.е. 17 магазинов в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Паневежисе.
В данный момент у Iki более 200, у Rimi - около 60 магазинов.
Orlen остается крупнейшей компанией Балтийских стран (2)
Лидером пятидесяти крупнейших компаний Балтийских...
Жители Вильнюса опустошают полки закрывающегося магазина Iki (1)
У магазина торговой сети Iki на столичной улице Состинес...
Еврокомиссия обвиняет Amazon в незаконном получении налоговых льгот
Евросоюз потребовал от американской компании Amazon...
Компания Kauno autobusai продает конку (7)
Компания Kauno autobusai продает конку на Лайсвес аллее,...
Самая дорогая разобранная ж/д ветка в Литве: жители рассказывают настоящую историю (92)
Рельсы с разобранной почти 10 лет железнодорожной ветки...
TOP новостей
Из-за последствий ливней во всей Литве объявлена экстремальная ситуация (25)
В связи с тем, что из-за сильных ливней литовские...
В Великобритании самолет Ryanair из Каунаса сопровождали истребители подозреваемый задержан (17)
В среду утро летевший из Каунаса в лондонский аэропорт...
В центре Вильнюса обнаружена мощная бомба времен ВМВ (1)
В среду вечером в центре Вильнюса , на ул.Дайнавос,...
Самая дорогая разобранная ж/д ветка в Литве: жители рассказывают настоящую историю (92)
Рельсы с разобранной почти 10 лет железнодорожной ветки...
Министр о заявлении премьера: я рад, что мне некогда об это думать
После того как премьер-министр Литвы Саулюс...