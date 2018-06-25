Возле небольшого стола стояла Броне Янишкене, которая разрезала чеснок и приглашала всех прохожих попробовать необычное с виду и загадочное изнутри блюдо. Это черный чеснок, который, пока его не разрезали, выглядел как обычный чеснок.

"Черный чеснок прибыл к нам издалека, с Востока, - рассказывает Янишкене. - Знаю, что его готовят и в Испании. Готовят ли в Литве, я не знаю, но слышала, что в некоторых местах можно приобрести привезенный из других стран".

Броне также рассказала, что готовит чеснок вместе с мужем, Ромуальдом. Этим они стали заниматься, когда появилась необходимость поправить здоровье. Муж очень много об этом читал, интересовался, - так они и нашли этот чеснок.

Juodasis česnakas © Jorigis Jasiūnas

"Мы ферментируем обычный зимний чеснок. Процесс длится около месяца, при определенной температуре и определенной влажности, чтобы чеснок не высох, не перегрелся и не замерз. Сахар, который есть в его составе, ферментируется. Именно поэтому он становится таким", - рассказала собеседница DELFI.

Броне Янишкене также рассказала о том, что черный чеснок укрепляет иммунитет, благоприятно действует на сердечную деятельность, а также улучшает кровообращение. Однако советов о том, сколько раз нужно есть чеснок, чтобы укрепить иммунитет, она не давала. Проговорилась лишь, что сама ест его каждый день только потому, что ей нравится вкус.

"Ем и с хлебом, и с яйцом. Он хорошо сочетается даже с десертами", - утверждает женщина.

Мы поинтересовались, много ли необходимо вкладывать в такой бизнес. "Да, много, потому что нужно было изготовить оборудование. К тому же, ферментируется он месяц, нужно платить за электричество", - делится госпожа Янишкене своим рецептом. Сама она призналась, что готовит этот чеснок лишь перед ярмарками. Цена головки такого чеснока на фестивалях и ярмарках — 2 евро.