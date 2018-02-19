Жители типовых неутепленных многоквартирных домов, в которых живет большая часть жителей страны, за отопление квартиры площадью 60 кв. м за январь 2018 года в среднем заплатят 78 евро.

В среднем на отопление такой квартиры ушло 1380 кВт теплоэнергии.

В прошлом году за январь жители в среднем заплатили 76 евро (при расходе теплоэнергии в 1440 кВт).

По данным ассоциации, в январе этого года израсходовали на 6% меньше теплоэнергии, чем в прошлом году, январь в этом году был на 2 градуса теплее.

В более экономичных новых домах за отопление квартиры в 60 кв. м в январе счета составили 30,5 евро (в среднем было израсходовано 540 кВт теплоэнергии).

В самых неэкономичных домах жители за квартиру 60 кв. м должны заплатить около 112 евро (было израсходовано в среднем 1980 кВт теплоэнергии).

В январе этого года средняя цена на теплоэнергию в Литве составила 5,65 евроцентов за кВт, год назад - 5,26 евроцентов, а в 2016 г. цена была 6,3 евроцентов с НДС.

Повышение цены в этом году вызвано ростом цен на природный газ и биотопливо на бирже Baltpool.