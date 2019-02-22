Также одобрили решение, что название стадиону должна выбрать мэрия. Член горсовета Артурас Зуокас предлагает назвать стадион именем Vytis. Всего будут выбирать из трех названий, которые представят позже.

В гостях на передаче "День на DELFI" – министр экономики и инноваций, кандидат в мэры Вильнюса Виргиниюс Синкявичюс. С ним решали вопрос строительства стадиона: за какие деньги построят этот объект?

"Это не только риск, это реальная вероятность, ведь Вильнюс опаздывает по срокам. Город плохо использует помощь ЕС. Из больше чем 300 млн. евро, использовали всего несколько процентов. Со стадионом та же история, поэтому, когда видят такой риск, перераспределяют средства", - сказал DELFI Синкявичюс.

Политик напоминает, что за последние 4 года было осуществлено немного спортивных объектов.

"Я очень рад, что правительство протянуло мэрии руку помощи. Во-первых, продлив срок до 28 февраля, такое бывает редко, а недоверие велико. Давайте посмотрим, сколько за 4 года действующему мэру удалось осуществить спортивных объектов? Один бассейн в Фабийонишкес, а сейчас речь идет о комплексе 15 спортивных объектов. Риск, что деньги вернутся в бюджет ЕС", - сказал министр.

На вопрос, что должна делать мэрия, он сказал, что важно, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.

"Как можно скорее начать осуществление проекта. Сейчас горсовет проголосовал за договор. это показывает, что компанию одобряют и Артурас Зуокас (кандидат в мэры) и Ремигиюс Шимашюс (действующий мэр и кандидат). Я надеюсь, что проект сдвинется с мертвой точки и будет осуществлен", - сказал собеседник.

Он считает, что серьезной проблемой во время и после строительства стадиона могут быть заторы.

"Тут можно сказать, что об этом подумали. Выезды, виадук и инфраструктуру приведут в порядок, эти расходы также включены в смету. Так утверждает мэрия. Конечно, чтобы попасть в ТЦ во время распродаж Akropolis, сейчас сложно найти место для стоянки. Я вижу угрозу.

Во-первых, это коснется жителей Шешкине, если этот объект построят и не будут думать о сообщении, как это было в последние 4 года, во дворах многоквартирных домов в Шешкине появятся стоянки для машин во время состязаний. (…) Меня беспокоит, что переговоры вели только с одним подрядчиком, но я надеюсь, что мэрия подошла к вопросу ответственно. Хорошо, что строят объект концессионеры", - заметил Синкявичюс.

По его словам, нынешний бюджет города показывает, что дорогам большое внимание не уделяют, это не приоритет.

Член горсовета Адомас Бужинскас спросил, что будет, если объект утратит европейское финансирование.

"Правительство Литвы решило перераспределить эти средства (...) Сейчас проект одобрен, а европейского финансирования де-факто нет. (...) Что будете делать, я не знаю", - сказал Бужинскас.

Член горсовета Ярославас Каминскис сказал, что "вопрос перераспределения потом передадут в комитет или совет расширения регионов, а он это решение не одобрит и оставит в силе действующий порядок".

Проект стопорится из-за судебных тяжб. Как мэрия, так и компания Vilniaus nacionalinis stadionas обратились в прокуратуру, а компания обратилась и в суд (она два раза подавала заявку на участие в конкурсе, но была снята с участия).