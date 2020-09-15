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Представители Агентства по управлению проектами в сфере окружающей среды утверждают, что основной причиной низкой активности остается относительно высокая цена на электромобили.
Жители не спешат интересоваться компенсациями за приобретение автомобилей
© DELFI / Kotryna Dagenytė

"И цена на них выше, и сложнее приобрести. Получено 250 заявок почти на 700 тыс. евро, это означает, что остается еще более 4 млн евро средств, выделенных для этой меры. Заявки можно предоставлять до февраля следующего года", – сказал глава Департамента по управлению нацпрограммами Агентства Йонас Балькявичюс.

По его словам, на компенсацию еще могут претендовать около тысячи жителей.

"Мы подсчитали, что за новый автомобиль можно получить компенсацию в 4 тыс. евро, за подержанный – 2 тыс. евро. Еще более тысячи заявителей могли бы приобрести электромобили и получить компенсацию", – сказал Й, Балькявичюс.

Агентство отмечает, что для компенсаций покупки электромобилей в целом выделено 5 млн евро.

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