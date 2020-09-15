Жители не спешат интересоваться компенсациями за приобретение автомобилей

"И цена на них выше, и сложнее приобрести. Получено 250 заявок почти на 700 тыс. евро, это означает, что остается еще более 4 млн евро средств, выделенных для этой меры. Заявки можно предоставлять до февраля следующего года", – сказал глава Департамента по управлению нацпрограммами Агентства Йонас Балькявичюс.
По его словам, на компенсацию еще могут претендовать около тысячи жителей.
"Мы подсчитали, что за новый автомобиль можно получить компенсацию в 4 тыс. евро, за подержанный – 2 тыс. евро. Еще более тысячи заявителей могли бы приобрести электромобили и получить компенсацию", – сказал Й, Балькявичюс.
Агентство отмечает, что для компенсаций покупки электромобилей в целом выделено 5 млн евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист: экономика Литвы в этом году будет расти, зарплаты тоже (48)
Кризис в Литве завершился так и не начавшись", – считает...
Науининкай - прежде и сейчас: что изменилось в этом районе Вильнюса (8)
Науининкай – район Вильнюса , о котором рассказывают...
Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после отравления (50)
Политик Алексей Навальный впервые после отравления...
НЦОЗ уточняет: рассчитывать на сокращение срока изоляции могут не все (1)
Национальный центр общественного здравоохранения...
В Литве в силу вступают новые требования: приезжающие обязаны регистрироваться по интернету (6)
Со вторника все приезжающие в Литву обязаны...