Жители не спешат интересоваться компенсациями за приобретение автомобилей

"И цена на них выше, и сложнее приобрести. Получено 250 заявок почти на 700 тыс. евро, это означает, что остается еще более 4 млн евро средств, выделенных для этой меры. Заявки можно предоставлять до февраля следующего года", – сказал глава Департамента по управлению нацпрограммами Агентства Йонас Балькявичюс.

По его словам, на компенсацию еще могут претендовать около тысячи жителей.

"Мы подсчитали, что за новый автомобиль можно получить компенсацию в 4 тыс. евро, за подержанный – 2 тыс. евро. Еще более тысячи заявителей могли бы приобрести электромобили и получить компенсацию", – сказал Й, Балькявичюс.

Агентство отмечает, что для компенсаций покупки электромобилей в целом выделено 5 млн евро.