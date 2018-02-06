Другие жители давно убрали перегородку между комнатой и балконом, увеличив площадь квартиры, поэтому ждут начала работ.

Однако жители не понимают, зачем хотят сделать старый дом энергетического класса F домом, который будет отвечать классу A.

В редакцию портала обратилась жительница дома Рамуте Дужинскене. Она была возмущена тем, что балкон превратится в небольшую утепленную комнату, поскольку там планируют установить основной радиатор отопления, и балкона как такового не останется.

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Женщина пришла в редакцию с адвокатом Кристиёнасом Палютисом, поскольку с двумя другими жильцами дома обратилась в суд, оспаривая концепцию реновации дома.

"Я не хочу остаться без балкона, я занимаюсь на нем спортом. Кроме того, мы живем на Жверинасе, было бы глупо отказываться от балкона", – сказала Дужинскене.

Однако жители дома уже проголосовали за инвестиционный проект, в соответствии с которым был составлен подробный технический проект реновации. За инвестиционный проект голосовала и сама Дужинскене, которая заметила, что она не против реновации, но в инвестиционном процессе не было указано, что радиаторы появятся на балкона и будет оборудована система вентиляции с рекуперацией тепла.

Женщина также убеждена, что после того как в квартире не останется балкона, ее жилье станет менее привлекательным, поскольку продать квартиру с балконом всегда легче, это рассматривают как плюс. Кроме того, за счет утепления балкона увеличится жилая площадь квартиры, а с ней - и расходы на коммунальные услуги.

Адвокат также заметил, что после того как в доме не останется балконов, дом лишится запасного выхода на случай пожара. Вместо этого компания Synergy Solutions предлагает жителям приобрести систему спуска ResqLife.

Между тем председатель жилтоварищества Дануте Пошкене уверяет, что инвестиционный проект - это не детальный проект с указанием всех работ, поэтому там точных деталей и не могло быть, однако в нем было указано, что балконы будут утеплены.

Она заметила, что у Дужинскене нет балкона, то, что она называет балконом - это лоджия: "У нее лоджия - помещение с тремя стенами. Но в кадастровом деле Дужинскене этой лоджии нет, она ей даже не принадлежит".

Пошкене сказала, что эта лоджия - помещение общего пользования, это доказывает и тот факт, что в деле ее площадь не указана.

На вопрос, не кажется ли ей странным, что помещение, к которому доступ есть только у владельца квартиры, является помещением общего пользования, Пошкене ответила: "Знаете, что я вам скажу, у нас много странного. Мне кажется странным, что три человека мутят воду, тормозят реновацию".

Пошкене также сказала, что жители отдельно голосовали за то, чтобы вынести радиаторы отопления на балконы и 78,5% голосовали за.

Она сказала, что Дужинскене предлагали альтернативу - они могут отключить свои главные радиаторы на балконе, а оставить рабочими те, что установлены в комнате.

DELFI обратился в компанию Synergy Solutions. За реновацию вышеупомянутого дома отвечает Томас Казлаускас, который подтвердил, что после реновации балконов в доме не останется, а нынешние конструкции и не являются балконами.

"На балконе никто не устанавливает радиаторы. Это игра понятиями для тех, кто не знает характеристик, балконов у тех, кто жалуется, нет и сейчас", – сказал он.

"В конкретном случае, если в этом помещении (на балконе – DELFI) не установить радиаторы, то потребление тепла после модернизации будет в три раза выше, чем установлено в инвестиционном проекте", – заметил он, указав, что есть и иные пути достижения требования энергетического класса А, но они намного дороже и превысят имеющийся бюджет.