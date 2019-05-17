Директор и аналитик Real data Арнольдас Антанавичюс сказал DELFI, что если брать основные курортные города: Палангу, Швянтои и Нерингу, то самая дешевая недвижимость в Швянтои, а самая дорогая - в Неринге. По его мнению, Швянтои - менее активный и привлекательный рынок, поэтому цены там самые низкие.

"Самый активный рынок в Паланге. По сравнению с самой Палангой, в Швянтои сделки составляют не больше 10% всего палангского объема. Неринга - исключительный рынок, там предложение ограничено, и уровень цен самый высокий. Поэтому и активность там невелика – примерно, как в Швянтои", – сказал Антанавичюс.

По его словам, в Швянтои большая часть недвижимости стоит до 50 000 евро.

В Неринге 2/3 продаваемого жилья стоит от 100 000 евро. По словам Антанавичюса, в Палнге разброс куда более широкий – около 45% сделок до 50 000 евро, 40% – от 50 000 до 100 000, еще 15% – больше 100 000 евро.

В Литве недвижимость обычно покупают сами граждане Литвы. В Неринге чаще покупают жилье вильнюсцы и каунасцы, а в Паланге и Швентои – жители небольших городов, Западной Литвы.

"Неринга, вероятно, останется стабильной, где рынок сильно не меняется в зависимости от того пришел кризис или нет. В Паланге идет интенсивное развитие, она переживает один из наиболее активных периодов, поэтому мест для развития остается все меньше, между тем у Швянтои самый большой потенциал роста, но для этого нужно больше инвестиций, привлекательных объектов и т.д.", – сказал Антанавичюс.

По мнению аналитика, зарубежные курорты устанавливают определенную планку, которую литовский рынок не способен сбить, поскольку человек может сравнить и купить вторую недвижимость необязательно в Литве. По мере глобализации, улучшения сообщения коммерческое влияние зарубежных курортов будет расти.

DELFI интересовался ценами на недвижимость на литовском взморье. На портале alio.lt квартиры в Швянтои и Паланге даются в одном разделе. Здесь действительно можно найти недорогую недвижимость. Одна из самых дешевых квартир продается в Швянтои 20 900 евро за 22 кв. м. Квартиру продают с мебелью, бытовой техникой.

Одна из самых популярных квартир находится в Паланге. В ней 4 комнаты (84 кв. м), она стоит 72 000 евро. Вероятно, она также продается с мебелью и бытовой техникой.

Самая дорогая квартира в Паланге стоит 904 000 евро. Это новая квартира площадью 120 кв. м. Указано, что она находится рядом с морем.

В Неринге цены намного выше. Например, квартира 15 кв. м в новом доме рядом с заливом стоит 38 000 евро.

Наиболее популярное объявление - квартира площадью 21 кв. м стоимостью 49 000 евро. Продается с мебелью, находится у залива.

Самая дорогая квартира в Неринге, по данным alio.lt, стоит 369 000 евро. Это 5-комнатные апартаменты в Пярвалке. На территории есть бассейн и зоны отдыха у самого залива. В объявлении сказано, что здание используют как гостевой дом, есть постоянные клиенты, значит этот объект больше подходит для инвестиций.

В Неринге есть объекты и по 1,5 млн. евро.

Жилья дешевле 100 000 евро в Неринге немного. В основном это небольшие помещения, но расположенные в удобных местах.