Как и в других странах, так и в Литве жители все чаще выбирают кроссоверы. Из числа всех автомобилей клиенты чаще останавливают свой выбор на новых авто такого типа", – сказал представитель Swedbank Томас Пуликас.

По его словам, 3 из 4 кроссоверов, приобретенных жителями Литвы, были новыми авто, например, Nissan Qashqai или KIA Sportage.

На втором месте по популярности были седаны среднего или более высокого класса - это 24% всех приобретенных авто, например, Volkswagen Passat. Правда, в данном случае клиенты чаще покупали не новые авто, а такие, которым было несколько лет. На один новый приходится два подержанных седана.

На третьем месте - компактные легковые авто - 22%. Клиенты Swedbank в этом классе останавливали свой выбор на новых авто, например, Škoda Octavia. Реже всего жители Литвы покупали в лизинг роскошные автомобили - 1% от всех проданных за 2017 год.

"В прошлом году доминировали кроссоверы. Их чаще покупали как женщины, так и мужчины. Авто этого класса чаще покупали и семьи с детьми. Средний возраст покупателей кроссоверов - 43 года, средние доходы таких покупателей (их семей) - 2000 евро в месяц", − сказал Пуликас.

По данным Swedbank, самые молодые из покупателей, это покупатели внедорожников – их средний возраст 37 лет. Их средние доходы 2200 евро в месяц. Самые большие доходы у покупателей роскошных седанов – их средние доходы 3400 евро в месяц. Кроме того, покупатели таких седанов старше других – средний их возраст 46 лет.