В первом квартале во время зарубежных поездок один турист из Литвы потратил в среднем 477,5 евро (в январе прошлого года – 473,3 евро), сообщил Департамент статистики.
Число поездок литовских туристов за рубеж в этом году увеличилось на 1,6% до 400,1 тыс. Частные поездки составили 73% всех поездок за рубеж, деловые поездки – 27%.
В первом квартале этого года за рубеж выезжало 296,2 тыс. жителей страны или на 8,5% больше, чем за такой же период 2018 года.
В первом квартале этого года преобладали поездки в Великобританию (43 тыс. или 10,7% всех поездок), Беларусь (40,6 тыс или 10,1%), Польшу (32,5 тыс. или 8,1%), Латвию (29,8 тыс. или 7,4%), Германию (28,7 тыс. или 7,2%) и Египет (26,7 тыс. или 6,7%).
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