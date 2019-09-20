Жители Литвы в этом году чаще всего ездили в Турцию

Количество однодневных поездок сократилось на 7,9% и составило 2,8 млн., сообщает Департамент статистики.
Во втором квартале этого года в среднем поездки охватывали 2,5 ночлега.
За время одной такой личной поездки на одного жителя Литвы приходились расходы в размере 60 евро, а во время командировки – 88 евро. Во время путешествия по Литве жители истратили 49,7 млн. евро.
42% местных туристов останавливались в гостиницах или домах отдыха, у друзей или родственников – 26%, в усадьбах сельского туризма – 10%, в своем жилье для отдыха – 7%, в санаториях – 3%, в других местах – 12%.
По данным Департамента статистики, чаще всего жители отправлялись в поездку на своем автомобиле – 87%. На автобусе путешествовали 10% туристов, на поезде – 2%, на другом транспортном средстве – 1%.
Среди причин, по которым жители не ездили по стране, они указали занятость (38%), нехватку средств (18%), нежелание путешествовать (17%), проблемы со здоровьем (10%), семейные обязательства (5%) и другие причины (12%).
Из однодневных поездок 24% - это поездки к друзьям или родственникам или на отдых, за покупками – 23%, по бизнесу – 9%, для отдыха в своем жилье и других целей – по 7%, для здоровья – 6%.
За границу во втором квартале ездили 523 800 жителей, или на 3,2% больше, чем в 2018 г., средняя продолжительность поездки составила 5,9 ночевок.
44,3% жили у родных и друзей или в частном секторе, 53,6% – в гостиницах и мотелях.
Во втором квартале этого года за границей жители Литвы истратили 298,8 млн. евро, это на 2,1% чем за тот же период прошлого года. На одного жителя расходы составили 447 евро.
24,9% всех поездок - это были турпоездки.
По данным Департамента статистики, личные поездки составили 76,9% всех поездок, а бизнес поездки – 23,1%.
Чаще всего жители Литвы ездили в Турцию (78 200, или 11,7% всех поездок), в Латвию (66 200, 9,9%), Великобританию (60 400, 9%), Польшу (53 100, 7,9%), Германию (50 600, 7,6%) или Беларусь (37 700, 5,6%).
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