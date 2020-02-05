Мало того, вильнюсские предприниматели возмущены и обвиняют Станисловайтиса во лжи, поскольку никто так и не увидел его большую ферму, о которой он рассказывал СМИ.

Предприниматель рассказал DELFI о том, что открыл ферму площадью 800 кв. м в Вильнюсском районе, в Буйвиджяй. Он сказал, что инвестировал в нее 150 000 евро. Сейчас это здание пустует, в нем нет ни окон, ни дверей. Станисловайтис уверяет, что его ферма находится в другом месте, а адрес он скрывает, чтобы избежать наплыва любопытных людей.

Перед Новым годом Станисловайтис в письме в редакцию портала радовался успешному бизнесу. Он писал, что за полгода нашел множество единомышленников, с которыми вместе завоевывает зарубежные рынки.

Однако редакция DELFI получила письма некоторых предпринимателей, которые понесли немалый урон, занявшись бизнесом, который рекламировал Станисловайтис.

"Многие люди пострадали от этого человека, поверили ему, платили 300 евро за курсы, сейчас по всей Литве полно таких ферм, которые не знают, что делать с выращенными сверчками, поскольку он не сделал, что обещал людям", – сказано в одном из писем.

DELFI связался с несколькими предпринимателями, которые занялись выращиванием сверчков и с двумя людьми, которые посещали курсы. Собеседники рассказали, что в Литве сейчас есть около 40 таких ферм, их хозяева участвовали в курсах, которые проводил Станисловайтис и инвестировали в этот бизнес до нескольких десятков тысяч евро.

Ева рассказала, что для обустройства нескольких десятков квадратных метров для выращивания сверчков, нужно инвестировать минимум 10 000 евро. Однако, по ее словам, инвестиции некоторых людей составили 20 000-30 000 евро.

"Когда мы все сделали, выяснилось, что все сделано не так. Значит, рекомендации Андрюса были неправильными, у него нет никакой фермы, человек, у которого есть опыт, знает, что для этого нужно. Сегодня мы - опытные в этом бизнесе люди, знаем, что нужно", – сказала Ева.

Она рассказала, что накопилось 400 кг замороженных сверчков, но исследования показали, что насекомые больны, значит, эта продукция ни на что не годна. Причина - неподходящие условия выращивания, это подтвердила Государственная продовольственно-ветеринарная служба.

Станисловайтис обещал участникам курсов, что у них не будет никаких проблем с реализацией продукции. Однако выяснилось, что в Литве сверчки никому не нужны.

"Люди были обмануты, они всунули деньги, поверили ему, вырастили сверчков, а сейчас насекомые лежат в мешках и морозильных камерах, – их некуда девать. Никто больше не выращивает", – рассказала Моника из Вильнюса, которая инвестировала в этот бизнес 16 000 евро.

Все предприниматели критиковали и курсы Станисловайтиса, за которые заплатили по 300 евро и еще по 200 евро за консультации по вопросу оборудования ферм.

Станисловайтис проводил курсы не на своей ферме, а в районе Антакальнис, в подвале дома, где было оборудовано небольшое помещение для выращивания сверчков. Никому из интересовавшихся Станисловайтис большую ферми на показал, заметив, что у нее три хозяина, а он сам отвечает только за обучение. Кроме того, некоторые интересовавшиеся звонили в Буйвиджяйское староство, интересовались фермой, а им отвечали, что здание пустует - без окон и дверей. По имеющимся данным, это здание сейчас продается.

DELFI связался со Станисловайтисом. Мужчина уверяет, что ферма существует (ее площадь 200 кв. м - в 4 раза меньше, чем было заявлено), только в другом месте, в 12 км от Буйвиджяй. Он не захотел назвать адрес, чтобы избавиться от визита любопытных.

На вопрос, почему он никому не показывает ферму, Станиловайтис ответил, что надо выполнять требования гигиены и отмечает, что некоторые предприниматели ее посещали.

Он сказал, что на данный момент общается с 30 предпринимателями, которые занялись этим бизнесом и участвовали в его курсах. Из них 10 - вильнюсцы - которые проявляют недовольство и не знают, что делать с продукцией.

"В Клайпеде порядок, в Шяуляй и Таураге, в Каунасе все хорошо. Проблемы только с вильнюсцами, которые не могут договориться между собой, – не знают, чего хотят. С теми, с кем общаюсь, мы готовим соглашения о сотрудничестве. Другие кооперируются и действуют самостоятельно, оформляют документы на продажу", – сказал предприниматель.

Он заметил, что в Клайпеде есть кооператив, который занят переработкой сверчков. То же самое планируют предприниматели Таураге и Расейняй.

Станисловайтис уверял, что связывался с предпринимателями, интересовался, какое количество продукции у них есть, но выяснилось, что ее недостаточно для скупки. По его словам, нужно, чтобы кооперировались по 2-3 и сдавали минимум 500 кг.

Ева рассказала, что получила анкету от Станисловайтиса, он интересовался, сколько сверчков у нее есть и предлагал продать: "Купит дешево и продаст кооперативу, заработает на этом. Весь его план выглядит примерно так. Предприниматели общаются между собой. Никто его не хочет принимать в группу на фейсбуке, ему никто уже не верит. Все поняли, что это ложь".

Она подтвердила слова Станисловайтиса о том, что в Литве появляются кооперативы, занимающиеся переработкой сверчков. Пайщики вносят по 10 000 евро. Это останавливает разочарованных предпринимателей от присоединения к ним.

Часть предпринимателей даже намеревается обращаться в суд, поскольку иного выхода не видят и не верят обещаниям Станисловайтиса.