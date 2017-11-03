Телекоммуникационные компании и официальные представители Apple рады предварительной акции заказов и называют продажи этой модели iPhone лучшими в истории компании.

Компания Telia указала, что предварительные продажи – рекордные. Точное количество проданных телефонов компания не называет, но акцентирует, что заказали больше iPhone X, чем других моделей iPhone, которые заказывали предварительно.

Компания Bitė также указывает, что эта модель - успешный продукт, который идет нарасхват среди жителей Литвы.

Пресс-секретарь Tele2 Андрюс Баранаускас сказал, что успех был бы еще большим, если бы не было ограничено количество телефонов для местного рынка.

Стоимость iPhone X с объемом памяти 64 ГБ в Литве – 1179 евро, а 256 ГБ - 1359 евро. Телефоны двух цветов – серого и серебристого.