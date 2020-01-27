Жители Литвы получили письма: рост зарплат привел к росту цен

В конце ноября 2019 года жители получили счета Mano būstas, на которых упоминалось, что с нового года цены увеличатся.

"Информируем, что из-за роста индекса потребительских цен и роста минималки и средней зарплаты с 1 января 2020 года, с января 2020 года увеличатся расценки на некоторые услуги", – было сказано в письме.

Пресс-секретарь Mano būstas Паулюс Угянскис подтвердил DELFI эту информацию.

По его словам, с 1 января жители будут платить за уборку подъездов, места парковки на 11% больше, другие услуги не подорожают.

"Правительство приняло решение поднять минимальную зарплату с 1 января с 555,00 до 607,00 евро "на бумаге". В то же время за год индекс потребительских услуг, по данным Департамента статистики, увеличился на 2,3%.

По этой причине подорожают услуги. Мы платим работникам легальные зарплаты и стараемся поддерживать предоставление качественных услуг, поэтому вынуждены индексировать цены", – сказал Угянскис.

Представитель компании Schindler-Liftas Гедрюс Сакас также подтвердил DELFI, что одна из причин повышения цен - увеличение минимальной зарплаты.

"Цена состоит из многих переменных, например: тип оборудования, его возраст, количество остановок, пакет услуг, выбранный клиентом, кредитная история клиента, экономическая ситуация, изменения налоговой системы, изменение зарплат.

Во всех случаях, изменение цен согласовано и подписано обеими сторонами. Я хочу обратить внимание на то, что сейчас пересматриваем цены только для некоторых клиентов, одни цены снижают, другие повышают" – сказал он.