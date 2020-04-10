Рената Богушявичене работает в секторе недвижимости уже 22 года. Она руководит агентством Renatos namai, которое работает почти во всей Аукштайтии (Утенском, Игналинском, Аникщяйском, Зарасайском, Молетском, Укмергском и Рокишкском районах). По словам специалиста, в последние недели вырос интерес к дачам, усадьбам, участкам земли.

При этом брокеры, работающие в сфере продажи квартир отмечают, что рынок замер, продажи серьезно сократились. Видимо, жители переключились на усадьбы, деревенские дома.

В обществе бытует миф, что усадьба по карману только состоятельным жителям. Однако Богушявичене отмечает, что цены на этом рынке начинаются от 5000 и поднимаются до нескольких сот тысяч евро.

"Заброшенную небольшую усадьбу, поросшую кустами, требующую много вложений, можно купить меньше чем за 10 000 евро даже в излюбленных покупателями Утенском и Молетском районах. Но если участок находится у берега озера, цена даже на заброшенную усадьбу вырастает до 45 000 евро. Если окружение и здание в порядке, пригодны для качественной жизни – усадьба может стоить 100 000 евро и больше. Однако некоторые люди покупают землю и сами строят дом. Часто это люди, у которых денег немного, однако они не спешат со строительством", – сказала Богушявичене.

Она предлагает посмотреть усадьбы на сайте www.renatosnamai.lt. Аукштайтия славится своими лесами и озерами.

Богушявичене смело заявляет: "Хутор – безопаснее маски. Усадьба - своеобразный гарант, что если не будет денег, всегда будет своя усадьба, в которой можно создать что-то новое, отдохнуть, даст возможность прокормиться, а может даже поможет создать свое рабочее место".

Сейчас во время карантина, по словам специалиста, люди не только ищут усадьбы для аренды , но и для инвестиции.