Были два этапа, когда жители Литвы покупали усадьбы. Перед кризисом, в 2005–2008 гг., когда у жителей было много денег, они могли легко взять кредит.
В кризис цены сильно снизились, поэтому в 2011–2012 гг. началась новая волна покупок, доходы у людей тогда увеличились, а цены на недвижимость еще не выросли.
Но сейчас часть этих покупателей пытается продать усадьбы, поскольку они нуждаются в присмотре весь день, приходится инвестировать в ремонт и т.д.
В районас с красивой природой, например, в Утенском, Молетском, Игналинском, Зарасайском продают несколько сот усадеб. За год продали лишь несколько десятков.
По словам специалистов, простые усадьбы (не в живописном месте, если рядом нет водоема, без водопровода и т.д.) стоят от нескольких до нескольких десятков тысяч евро. Цена зависит от размера, состояния усадьбы и других особенностей.
Если в усадьбе можно жить – есть вода, большая площадь, асфальтированная дорога – цена выше. Такая усадьба может стоить 20 000–40 000 евро. цена зависит от места, региона, расстояния до озера или леса.
А если усадьба находится в живописном месте около водоема, то ее цена может быть и 100 000 евро.
Специалисты заметили, что в последнее время люди чаще берут усадьбы аренду на один-два месяца, а не на выходные, как раньше.
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