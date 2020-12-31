В среду читатели Kas vyksta Kaune запечатлели несколько очередей около магазинов. Люди стояли около магазина Maximа проспектах Прамонес и Саванорю.
В магазине Lidl на проспекте Шяурес женщине не пришлось стоять в очереди, но она обвинила руководство магазина в беспорядке.
"В Lidl "регулируют потоки". Видео небольшое, но на нем видно, что творится в магазине", – сказала женщина.
Редакция портала Kas vyksta Kaune получила фотографию с ул. Юрбарко. Там находится магазин пиротехнических товаров.
"Непонятно, это не продукты… а людей сколько… Похоже, фейерверки - товары первой необходимости", – возмущалась женщина. Магазин сообщает о том, что обслуживает клиентов по интернету.
"Товары можно заказать по телефону, а в магазине забрать их", – сказано на сайте.
Портал Kas vyksta Kaune, напоминает, что с 16 декабря правительство ограничило работу всех магазинов за исключением продовольственных. кроме того, работают аптеки и ветеринарные клиники, салоны оптики, ортопедические магазины.
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