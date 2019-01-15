Жители Литвы чаще всего выбирают автомобили практичного серого или серебристого цвета. Это абсолютный лидер цвета - 40% всех в первый раз зарегистрированных в Литве в 2018 году автомобилей. На втором месте по популярности идет черный цвет, на третьем – синий. В пятерку самых популярных цветов входит также белый и красный.

Гораздо реже жители Литвы покупают автомобили ярких цветов. В прошлом году меньше всего было зарегистрировано желтых, оранжевых и фиолетовых автомобилей.