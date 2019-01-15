Regitra провела обзор тенденций на автомобильном рынке в Литве в прошлом году. Результат показал, что в 2018 году количество в первый раз зарегистрированных в стране автомобилей выросло на 1/5, а число электромобилей вскоре достигнет 1000. Кроме того, исследование показало, что 40% всех зарегистрированных в прошлом году автомобилей были серого цвета.
Eismas žiemą (asociatyvi nuotr.)
© DELFI / Andrius Ufartas

Жители Литвы чаще всего выбирают автомобили практичного серого или серебристого цвета. Это абсолютный лидер цвета - 40% всех в первый раз зарегистрированных в Литве в 2018 году автомобилей. На втором месте по популярности идет черный цвет, на третьем – синий. В пятерку самых популярных цветов входит также белый и красный.

Гораздо реже жители Литвы покупают автомобили ярких цветов. В прошлом году меньше всего было зарегистрировано желтых, оранжевых и фиолетовых автомобилей.

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