Минсельхоз Литвы призывает фермеров, которые занимаются свиноводством в районах, где свирепствует АЧС и держат 1-100 свиней, перейти на выращивание кроликов или индюков. Принявшие это предложение получат помощь в размере 1500 евро на покупку животных, а за каждую свинью, от которой отказались - 100 евро.

Если эти фермеры начнут отказываться от содержания свиней, то производителям мясных изделий, включенных в список национального наследия, будет сложнее найти качественную литовскую свинину.

Владелица экохозяйства в Расейнском районе Аудроне Жилене не сомневается, что такой призыв министерства ударит по производству мясных изделий. Она сама выращивает белых литовских свиней старого генотипа, из мяса которых по старинным рецептам делают окороки, колбасы и другие популярные изделия. Их представляют на международных выставках как наследие Литвы.

Жилене хочет любой ценой сохранить этих хрюшек, но не может равнодушно наблюдать за тем, как с рынка вытесняют небольшие хозяйства.

"Очень обидно, что не помогают людям сохранить этих свиней. Что представители нашего правительства, которые предпринимают такие глупые действия, скажут своим внукам, когда будет уничтожено свиноводство? С давних времен свинина была нашей традиционной пищей. У меня есть всякое мясо, но самое вкусное - свинина, ее я могу есть каждый день", – сказала DELFI Жилене.

Глава компании Kanrugėlė, которая производит национальные мясные изделия из свинины, Виргаудас Канаука также скептически оценил этот план министерства. Он убежден, что уничтожение литовских свиней нанесет вред изделиям национального наследия.

"Мне кажется, будет печально. Литовец без свинины – не литовец. Для таких изделий мы должны искать качественную литовскую свинину. Не представляю, что дальше будет", – сказал он DELFI.

Специалисты отмечают, что аутентичность вкуса литовских мясных изделий сохранить нелегко, поскольку практически перевелись литовские местные сальные породы свиней, которые давали хорошее сало. Люди старшего поколения помнят, какое было вкусное мясо: мягкое сало, хорошие мышцы, мягкая кожица. Сейчас популярные мясо-сальные породы свиней.

"Раньше сало было толщиной в несколько пальцев, а сейчас такого днем с огнем не сыщешь. Пошла новая мода, покупателям сейчас нужен бочок. Свиноводов торговые центры "научили", что толстое сало на прилавке некрасиво смотрится", – сожалел Канаука.

Предприниматели, производящие мясные изделия национального наследия, с сожалением отмечают, что при нехватке литовских свиней, могут начать использовать в производстве польских. Тем более, что в документах не сказано, что для производства этой продукции надо использовать именно местное сырье. Происхождение сырья просят указать только эксперты, выдающие сертификаты.

"Но из польской свинины литовское наследие не получится. Мы знаем, что это другое качество. Кроме того, очень важно, чтобы производители получали свежее мясо как можно скорее", – сказал Канаука.

Жилене напомнила, что раньше власти поддерживали малые хозяйства.

"Сейчас многим, кто отказался от коровы или свиньи, не хватает денег на еду, а раньше они таким образом получали дополнительные средства к пенсии. Думаю, что сейчас новый этап – уничтожение свиней. Мне кажется, сейчас рассказывают сказки людям об этой чуме. Я не понимаю, зачем мы себе вредим", – сказала фермер.

Канаука не верит, что фермеры массово станут закрывать свинофермы. Он надеется, что чума пройдет и все встанет на круги своя.

"Надо учесть и психологию людей – если человек всю жизнь выращивал свиней, он больше ничего не умеет делать. Немолодому фермеру перейти на кроликов, это нелегко. Кроме того, нужны инвестиции", – заметил производитель.

По словам министра сельского хозяйства Гедрюса Сурплиса, чума - это не выдумка, с помощью которой хотят расправиться с малыми хозяйствами. АЧС охватила пол-Литвы и приближается к Жемайтии.

Представители власти утверждают, что запретов на содержание свиней не будет. Желающим продолжать выращивать свиней выплатят по 1500 евро на приобретение или обновление средств биологической безопасности. Также будет ужесточен контроль Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС).

Однако, по словам представителя ГПВС Дарюса Ремейки, если в хозяйстве 2–3 свиньи, а хозяева будут придерживаться жестким мер, то это занятие станет очень дорогим. Кроме того, такие малые хозяйства физически с трудом смогут выполнить все требования.

Весной некоторые эксперты предлагали смелую альтернативу – воспользоваться АЧС и попытаться получить в Брюсселе помощь на создание компактных современных свиноферм, на которых были бы внедрены эффективные средства биологической защиты.

По словам представителя Литовского института аграрной экономики Альбертаса Гапшиса, это решило бы не только проблему свиноводческих хозяйств, но и экспорта зерновых. Сейчас в Литву привозят больше половины всей свинины. А в межвоенные годы Литва экспортировала бекон в Европу, поэтому нынешняя статистика не радует.