В обзоре старшего аналитика банка SEB Тадаса Повилаускаса сказано, что в первом квартале эта разница была 41%, а год назад - 50%.

По данным опроса, 51% респондентов считает, что в ближайшие 12 месяцев жилье подорожает, 14% считают, что подешевеет, а 1/4 указала, что цены не изменятся. Еще 10% не ответили на этот вопрос.

По словам Повилаускаса, во втором квартале в Вильнюсском регионе стало больше участников опроса, которые считают, что цены не должны изменится (количество таких респондентов увеличилось с 19 до 26%.

"Во втором квартале меньше людей указало, что жилье подорожает (не 58, а 54%), и меньше считает, что жилье подешевеет (не 12, а 9%). Поэтому разница между теми, кто считает, что жилье подорожает, и теми, кто прогнозирует снижение цен, уменьшилась до 45% и была на 1% меньше, чем в первом квартале и на 17% меньше, чем год назад", - указал аналитик.

В Каунасском регионе позиция респондентов сильно не менялась.

По словам Повилаускаса, результаты опроса не удивили, поскольку и в публичном пространстве слышатся более сдержанные оценки и прогнозы.

"Лишь небольшая часть участников опроса во втором квартале покупала или продавала жилье, мнение других о ценах сформировано рассказами друзей и знакомых, а также комментариями экспертов", - пишет Повилаускас.

Аналитик считает, что говорить о коррекции цен на жилье пока экономика растет и средняя зарплата увеличивается быстрее, чем средняя цена на жилье, еще рано.

"В первом квартале средняя зарплата "на руки" была на 8,6% больше чем год назад и превысила среднюю цену на жилье в Литве, значит жилье в Литве стало доступнее. В отличие от Латвии и Эстонии, в Литве сделки на рынке недвижимости за пределами Вильнюса составляют немалую часть от всех сделок, поэтому замедление цен в Вильнюсе не означает, что то же самое произойдет и в небольших городах, где живут люди с растущими доходами, которые улучшают жилищные условия", - сказал он.

Аналитик прогнозирует, что в третьем квартале должно увеличиться число жителей, считающих, что цены на жилье в Литве не изменятся, что снизится число тех, кто прогнозирует подорожание.

Опрос по заказу банка SEB провела компания Baltijos tyrimai. Всего в нем участвовало 1011 жителей в возрасте 15-74 лет.