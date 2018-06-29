Чтобы попасть на курорт, в заторе многим пришлось постоять около получаса. На улицах города пока отдыхающих немного. Те, что прогуливаются, одеты довольно тепло, поскольку в Паланге ветрено.

Температура воздуха в Паланге всего 15 градусов, облачно, дует северный ветер. Синоптики на выходные хорошую погоду не обещают. На взморье будет облачно, время от времени будут идти дожди. Ночью будет 12, днем 17 градусов тепла.