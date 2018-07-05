Редакция DELFI получила информацию о том, что именно в этом месте, где планируется стройка, уровень загрязнения значительно превышает установленные нормы. В отчете экогеологического исследования территории, который представили Литовской геологической службе в 2017 г., указано, что на этой территории распространено загрязнение ртутью, концентрация которой в 9,4 раза превышает установленную норму. Также установили превышение нормы содержания pat nustatyta меди - в 11,7 раз, свинца – в 6,3 раз, кадмия – до 1,7 раза, олова – в 7,9 раз.

Департамент охраны окружающей среды Вильнюсского региона ilniaus указал, что в соответствии с существующими правилами должен быть подготовлен план по приведению загрязненной территории в порядок. Сейчас этот план осуществляют.

В соответствии с планом, после сноса построек, загрязненный грунт уберут - сначала его свезут в южную часть участка, потом будут проведены дальнейшие работы. После этого проведут повторное исследование грунта на территории и отчет представят ЛГС.

Старший специалист ЛГС Йонас Саткунас сказал, что территорию можно очистить, все зависит от подготовленного плана и уровня загрязнения.

"Честно говоря, о конкретной ситуации мне ничего не известно. Сначала должны провести экогеологические исследования – детальные и точные. От этого зависят работы по очистке территории. Привести территорию в порядок не только возможно, но и необходимо", – сказал Саткунас.

Государственная инспекция по планированию территорий и строительству указала, что у Eika пока нет разрешения на строительство. Пока сносят старые постройки. Никаких нарушений нет, указала пресс-секретарь инспекции Лигита Лущяускайте.

На вопрос, почему на такой загрязненной территории решили строить жилые дома, представители Eika ответили, что на территории бывшей картонной фабрики нет потенциальных активных очагов загрязнения, которые могли бы загрязнить окружающую среду. Загрязнение грунта - историческое, с промышленной деятельностью не связано, оно накопилось в культурном слое, которому несколько сот лет, как последствие бытовой деятельности жителей, как и на большей части Науяместиса. Строительство на этой территории только улучшит экологическое состояние территории, опасность снизится.

Даже не возникает вопрос, надо ли приводить такую территорию в порядок. Но остается основной вопрос – можно ли привести территорию в порядок так, чтобы в будущем опасные вещества не нанесли вреда жителям?

Представитель Национального центра общественного здоровья Ирена Тарашкявичене сказала, что загрязнения, содержащиеся в грунте могут представлять опасность, если они попадут в воздух, пищу или при непосредственном контакте.

"Загрязнения в воздух могут попасть с пылью или при испарении, в еду – через загрязненные грунтом пищевые продукты, или выращенные на таком грунте продукты, напрямую (актуально для маленьких детей) через загрязненные игрушки, грязные руки, если эти частички грунта попадут в рот. В тех местах, где не выращивают употребляемые в пищу растения и не добывают питьевую воду, актуален вопрос загрязнения воздуха", – сказала Тарашкявичене.

По ее словам, в данном случае ртуть может попасть в воздух не только с грунтовой пылью, но и в процессе испарения. Поэтому важно оценить не только концентрацию ртути в почве, но и ее концентрацию в воздухе. Влияние ртути на здоровье зависит от ее формы (металлическая ртуть, или ее соединения), количества, возраста человека, продолжительности воздействия, пути попадания в организм, других заболеваний человека. Металлическая ртуть вредна для нервной системы (центральной и периферийной), пищеварительной системы, иммунной системы, легких, кожи и глаз.

"Технически загрязненную территорию можно очистить. Для этого нужно вывезти загрязненный грунт и заменить его другим. Вопрос ртути должны решать отдельно, путем выявления степени ее распространения (глубину), в этом случае надо удалять и загрязненный грунт и более глубокие находящиеся под ним слои", – сказала собеседница.