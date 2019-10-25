Самая дешевая квартира в Жирмунай сейчас продается за 15 000 евро. Объявление о ее продаже есть на портале alio.lt. Это комната площадью 12 кв. м, которая нуждается в ремонте.

Есть и популярные варианты, здесь разница цен очень большая: от более 100 000 евро до 50 000 евро.

Например, продается квартира в старом доме площадью 47 кв. м. Ее цена 52 500 евро. В объявлении сказано, что местоположение жилья хорошее, красивый вид из окна. Отопление этой квартиры стоит недорого – в самый холодный месяц было 40 евро.

Есть в Жирмунай и роскошные квартиры. Сейчас самая дорогая из продаваемых квартир стоит 740 000 евро. Это трехкомнатная квартира площадью 127 кв. м, в построенном в 2007 г. доме. Из окна этой квартиры видна башня Гедиминаса и Старый город. Квартира продается с двумя местами для парковки.

Каждый может арендовать квартиру в Жирмунай. Но если вы ищете дешевый вариант, придется смириться с тем, что это будет квартира в старом доме, которая нуждается в ремонте.

Самый дешевый вариант для аренды - 250 евро за однокомнатную квартиру. За 300 евро можно арендовать 2- или даже 3-комнатную квартиру, но это будет также жилье в старом доме. Квартира в новом доме обойдется примерно в 400 евро.

За пять лет, если сравнивать 2014 и 2019 год, средние цены на квартиры в Жирмунай увеличились. По данным портала aruodas.lt, в 2014 г. кв. метр жилья здесь стоил 1455, а в 2019 г. – 2046 евро.

По словам брокера компании Inreal Арминаса Каралюса, в Жирмунай больше всего старых пятиэтажек. Но он заметил, что в этом районе появилось и немало новостроек (дома 2002–2006 гг. в Северном городке).

"Самое дорогое жилье находится в южной части района, у реки, там цены за 1 кв. м составляют 1700–2500 евро", - сказал брокер.

"Самое дешевое жилье в Жирмунай - небольшие комнаты в общежитиях. Что касается отдельных квартир, то самые дешевые стоят от 43 000 евро", – сказал Каралюс.

Директор компании Vilniaus turtas Антанас Кудараускас сказал, что самое дешевое жилье в этом районе - деревянные дома без удобств или часть такого дома – и конечно же общежитие.

По словам Кудараускаса, сейчас Жирмунай в Вильнюсе на третьем месте по количеству новых многоквартирных домов.

Каралюс рассказал, что сейчас в Жирмунай развивают немало новых проектов: Centro rezidencija, Pilies apartamentai, Raitininkų sodas, Naujoji Rivjera, Namų pynės, Žirmūnų skveras, ID Loft, Kareivių 9A.

Кудараускас заметил, что сейчас строительство сконцентрировано на небольшом участке между ул. Шнипишкю, Олимпечу и Ринктинес.

Кроме домов в этой части района появились гостиницы, строят бизнес-центр. И это далеко не все, в районе еще есть места, где запланировано активное строительство, ждут перемены.

По словам Каралюса, Жирмунай всегда был одним из лучших спальных районов из-за своей близости к центру города. И сейчас он не утрачивает свою популярность.