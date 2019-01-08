Литовский предприниматель Гедиминас Жемялис продал имевшиеся у него акции московского аэропорта "Жуковский".
© DELFI / Andrius Ufartas

"Да, продал", – подтвердил журналистам Г. Жемялис во вторник информацию о смене владельцев акций.

По его словам, решение покинуть аэропорт было определено несколькими факторами, один из них – давление с целью снизить объемы бизнеса в России.

"Московский аэропорт был инвестиционным проектом, в котором мы объединили свои знания. Мы создали успешный проект, по моим данным, в прошлом году он обслужил 1,25 млн пассажиров. Решение уйти было принято по совокупности факторов", – сказал Г. Жемялис.

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Аэропорт "Жуковский", стоивший 27 млн долларов США и ориентированный на рейсы лоукостеров, был официально открыт в мае 2016 года.

Žukovskio oro uostas Maskvoje, pradėjęs veiklą 2016 m.
Žukovskio oro uostas Maskvoje, pradėjęs veiklą 2016 m.
© Asmeninis albumas

Об уходе контролируемой Гедиминасом Жемялисом литовской группы предприятий авиационного бизнеса Avia Solutions Group из московского аэропорта было заявлено в октябре прошлого года, однако тогда группа не комментировала решений Г. Жемялиса и прочих связанных частных акционеров, которым в целом принадлежало около 75% акций аэропорта.

На начало августа 27,96% акций Avia Solutions Group принадлежало ZIA Valda Cyprus, 25,04% - кипрской Haifo, 10,71% – вильнюсской инвесткомпании Indeco: Investment and Development, 8,99% – Mesotania Holdings, 7,78% – Harberin Enterprises.

В группу Avia Solutions Group ходят 36 компаний. В 2017 году компании группы продавали услуги и товары в 134 странах мира.

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