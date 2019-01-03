DG21, дочернее предприятие компании AviaAM Leasing, обещает инвестировать 5 млн. евро в строительство роскошного гостевого дома Loop svečių namai в Вильнюсском районе.
"Проект находится в стадии разработки, и мы должны завершить его в 2020 году. В рамках проекта предполагается оборудовать 10 апартаментов, планируем также СПА, хотели бы сделать свой собственный VIP-кинотеатр. Планируем построить и один из наших ресторанов - Fat Cloud", - сказала BNS генеральный директор гостиничной сети Loop Hotel Анна Гвоздович.
Кроме того, DG21 планирует в течение двух лет инвестировать 15 млн. евро в четырехзвездочную гостиницу на 200 номеров в Риге. В настоящее время проектируется гостиница возле аэропорта Риги, которую, как говорится в сообщении компании, планируется открыть в 2021 году.
В настоящее время один отель сети Loop Hotel находится недалеко от Вильнюсского аэропорта.
Жемялис контролирует также группу авиапредприятий Avia Solutions Group, фармацевтическую холдинговую компанию Pharnasanta Group, предприятие по перевозке грузов самолётами Sky Gates, предприятие продажи беспошлинных товаров Globus Distribution, компанию по оказанию помощи авиапассажирам Skycop, турагентство BPC travel, риэлторские фирмы.
Жемялис планирует инвестировать 20 млн. евро в гостиницы Вильнюса и Риги (1)
AviaAM Leasing, компания по лизингу и управлению самолетами,...
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