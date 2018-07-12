Вильнюсский микрорайон Пилайте остается в поле зрения компаний, занимающихся строительством домов, жителей и бизнеса, поэтому для улучшения сообщения с ним используют наилучшие инфраструктурные решения. Инвесторы уверяют, что в отличие от старых районов, Пилайте вскоре сможет вздохнуть свободнее.
© DELFI / Kiril Čachovskij

По словам директора компании Trečioji kregždė Лаймиса Марцинкявичюса, первый многоквартирный дом в Пилайте был построен в 1990 г. С тех пор этот район с красивой природой и удобным месторасположением стал привлекательным местожительством вильнюсцев. После осуществления проекта объездной дороги территория стала привлекательной и для бизнеса.

"Пилайте может стать городом в городе, поскольку в этом районе есть не только комплексы живых домов, но и детские сады, школы, большие торговые центры, различные центры услуг, красивая природа. Там есть все, что нужно для удобной жизни и все доступно, не надо выезжать за пределы района. Но, конечно, люди активно едут в город и назад, движение интенсивное, это требует принимать решения немедленно", – сказал Марцинкявичюс.

У перекрестка проспекта Пилайтес и Западной объездной дороги планируется строительство нового дисконт-центра, развивают новую инфраструктуру: парковку, въезды, выезды, и т.д.

"Во избежание заторов строители нового дисконт-центра позаботятся обо всей необходимой инфраструктуре. Там будут дополнительные въезды с объездной дороги, подземный переход для пешеходов и велосипедистов", – сказал главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис.

Он заметил, что жителей будут побуждать менять свои привычки. Им предложат более удобный общественный транспорт и таким образом надеются снизить интенсивность движения.

"Чтобы все жители Пилайте на собственных авто без проблем могли выехать утром из Пилайте, нужно проложить еще как минимум 7 скоростных дорог, но у нас нет для этого ни места, ни возможностей, поэтому планируют побуждать жителей пересесть на общественный транспорт", – сказал Пакальнис.

В новом плане предусмотрены новые маршруты общественного транспорта, расширение сети скорых автобусов, проект велодорожки.

В районе планируют оборудовать площадки "Паркуйся и езжай", на которых жители могут оставить свои автомобили и затем ехать на общественном транспорте дальше.

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