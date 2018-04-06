Оказывается, жители Литвы все реже хотят сидеть неделю у бассейна, когда "все включено". Также реже стали выбирать Турцию и Египет, хотя эти направления остаются популярными.

DELFI интересовался, какие направления остаются самыми популярными, каковы цены и чем отличаются литовские туристы.

Глава туркомпании Estravel Жидре Гавелене рассказала, что жители Литвы ездят в отпуск больше чем на неделю, недельный отпуск становится непопулярным.

"Мы видим, что чаще выбирают отпуск на 10–12 дней, дают себе возможность отдохнуть. Что касается цены, это обходится даже дешевле, человек лучше отдыхает, поскольку при поездке на неделю – несколько дней уходит на акклиматизацию, несколько на отдых, смотришь, понимаешь, что и домой уже пора", – сказала она.

Тем, кто может себе позволить 3-недельный отдых, Гавелене предлагает рассмотреть возможность поехать в дальние страны.

"Я бы рекомендовала как Азию, так и Австралию, есть такая возможность, не ограничиваться Европой, пока можем – давайте ехать дальше, а по Европе – всегда успеем. В летний сезон такие поездки дешевле, а зимой они очень дорогие", – сказала специалист.

Представитель туроператора Novaturas Довиле Запкуте подчеркнула, что отпуск надо планировать заранее.

"В этом году мы наблюдаем необычную активность клиентов – в марте активность была в два раза выше, чем в марте прошлого года, мы увеличиваем все летние программы. Такая тенденция фиксируется не только в Литве, рост числа клиентов наблюдается и в других странах.

Значит, всеми направлениями в 2018 году интересуется большее число отдыхающих. Поэтому, если говорить об отдыхе летом этого года, надо обращать внимание не только на цены, которые в этом году примерно такие же, как и в прошлом, но и на возможность выбора, который будет ограничен", – сказала она.

Гавелене заметила, что людям мало только получить пакет услуг, связанных с отдыхом, им хочется развлечений, разных видов деятельности. Люди также интересуются возможностью взять автомобиль напрокат.

Для такого отдыха особенно удобны Греция и Испания. По прогнозу Гавелене это и будут самые популярные направления в этом году.

Популярными также будут Хорватия, Болгария, Турция, заметила специалист: "К примеру, Болгария всегда была популярна, но лишь во второй половине десятки, она никогда не была 1 номером. У нее есть свой контингент, который выбирает экономический отдых или хочет уехать надолго, но не владеет английским, а в Болгарии можно договориться на русском".

Запкуте предлагает семье со средним достатком выбирать такие страны, как Турция, Болгария, Тунис.

"На летний сезон 2018 г. мы предложили две новинки – Сардинию и Тунис. Обе они вызвали большой интерес. Радует, что популярными остаются и новинки прошлого сезона – Черногория и Хорватия", – сказала она.

Представитель Tez Tour Инга Аукштуолите заметила, что тем, кто хотел бы сэкономить, следует выбирать Турцию, Болгарию, Грецию, Кипр и Египет.

Она сказала, что, по сравнению с прошлым годом, цены значительно не менялись.

"Хотя отдых для одного человека на 7 дней можно купить и за 300 евро, в среднем жители Литвы тратят в два раза больше – около 600 евро. Они любят комфорт, поэтому если есть такая возможность, большинство выбирает 4–5-звездочные гостиницы.

Цены зависят от сезона – одни цены, если покупать заранее, как это делает треть отдыхающих в Литве, и другие в середине лета. Цена также зависит от пакета услуг, которые выбирает сам клиент: Уровень гостиницы, тип питания, сезон или не сезон", - сказала Аукштуолите.

Гавелене дополнила ее, сказав, что ниже, чем в прошлом году, цен в этом сезоне не будет.