23-29 июля цены на электроэнергию в Литве и Латвии выросли на 2,9% до 56,08 евро за мегаватт-час (МВт-ч), а в Эстонии - на 2,3% до 55,37 евро за МВт-ч.

В странах Балтии потребление электроэнергии на прошлой неделе выросло на 2,3% до 480,9 ГВтч, а производство электроэнергии - на 3,4% до 310 ГВтч.

Все три страны вместе за неделю выработали 64% всей необходимой им электроэнергии.