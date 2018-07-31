23-29 июля цены на электроэнергию в Литве и Латвии выросли на 2,9% до 56,08 евро за мегаватт-час (МВт-ч), а в Эстонии - на 2,3% до 55,37 евро за МВт-ч.
В странах Балтии потребление электроэнергии на прошлой неделе выросло на 2,3% до 480,9 ГВтч, а производство электроэнергии - на 3,4% до 310 ГВтч.
Все три страны вместе за неделю выработали 64% всей необходимой им электроэнергии.
Новый завод в Шяуляй: американская компания создаст 600 рабочих мест (5)
Американская компания INTUS Windows объявила о своих планах...
Ответ мэрии: плата за вывоз мусора не может быть снижена из-за некачественного предоставления услуги (9)
Вильнюсская мэрия ответила на запрос Государственной...
Виноградари добиваются включения Литвы в список стран-производителей вина (11)
Это лето для винограда - самое лучшее за последние 35 лет,...
В Литву придёт сеть кинотеатров из Эстонии (8)
Эстонская компания Apollo Cinemas , которая управляет сетью...
TOP новостей
Ответ мэрии: плата за вывоз мусора не может быть снижена из-за некачественного предоставления услуги (9)
Вильнюсская мэрия ответила на запрос Государственной...
Предупреждения не сработали: приложение Yandex. Taxi загрузили тысячи жителей Литвы (7)
За три дня приложение компании российского капитала...
Премьер Литвы тоже предлагает не пользоваться гаджетом Yandex. Taxi (123)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает,...
"Миссия Сибирь" поехала в Казахстан, а российские студенты приводили в порядок захоронения в Литве (32)
Студенты Великолукской академии спорта Виктория...
Глава МИД Литвы приветствует санкции в отношении 6 компаний, строивших мост в Крым (21)
Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас...