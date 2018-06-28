Это первая в странах Балтии эмиссия ценных бумаг, привлеченные которой средства используются на реализацию "зеленых" проектов - модернизацию многоквартирных домов и повышение их энергетической эффективности.
"Мы находимся среди лидирующих стран, выпустивших "зеленые" облигации - третье страна в Европе и седьмая страна в мире. Мы осуществили процесс, о котором говорит весь мир и который высшим баллом оценили эксперты мирового уровня", - сказал для пресс-релиза министр финансов Вилюс Шапока.
Оценка GB1 Excellent означает, что эмитент "зеленых" облигаций придерживается самых высоких стандартов при управлении полученными от выпуска "зеленых" облигаций средствами, их администрировании и направлении их на проекты в области охраны окружающей среды, а также при предоставлении необходимых отчетов.
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