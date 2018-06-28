Международное рейтинговое агентство Moodyʼs Investors Service оценило высшим баллом (GB1 Excellent) выпущенную в конце апреля правительством Литвы эмиссию "зеленых" облигаций, сообщил Минфин.
Projektas „Kaip parašyti žaliąjį projektą“?
© GRYNAS.lt

Это первая в странах Балтии эмиссия ценных бумаг, привлеченные которой средства используются на реализацию "зеленых" проектов - модернизацию многоквартирных домов и повышение их энергетической эффективности.

"Мы находимся среди лидирующих стран, выпустивших "зеленые" облигации - третье страна в Европе и седьмая страна в мире. Мы осуществили процесс, о котором говорит весь мир и который высшим баллом оценили эксперты мирового уровня", - сказал для пресс-релиза министр финансов Вилюс Шапока.

Оценка GB1 Excellent означает, что эмитент "зеленых" облигаций придерживается самых высоких стандартов при управлении полученными от выпуска "зеленых" облигаций средствами, их администрировании и направлении их на проекты в области охраны окружающей среды, а также при предоставлении необходимых отчетов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Сейм Литвы принял налоговую реформу (2)

Сейм Литвы в четверг утвердил налоговую реформу - она...

Жители Литвы все чаще покупают машины в лизинг (6)

Жители Литвы все чаще покупают машины в лизинг. Они...

В июне в Литве предварительная месячная дефляция составила 0,1% (1)

В Литве в июне, по предварительным оценкам, месячная...

Сейм Литвы утвердил повышение акцизов на табачные изделия

Сейм Литвы в четверг одобрил предложение...

Парламент намерен менять реформу: на пенсию для людей с небольшими зарплатами будут откладывать другие (7)

Если парламент примет налоговую и пенсионную реформу,...

TOP новостей

"СССР перешел в онлайн и живет в ОK": что происходит в виртуальном Русском мире Балтии? (77)

В Эстонии опубликовано исследование “Виртульный...

Сейм Литвы принял налоговую реформу (2)

Сейм Литвы в четверг утвердил налоговую реформу - она...

Чем в этом году будут кормить участников Праздника песни: меню (1)

28 июня на пресс-конференции организаторы Праздника...

Больницы или морги: список больниц, где люди чаще умирают от инфаркта миокарда

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига ,...

Парламент намерен менять реформу: на пенсию для людей с небольшими зарплатами будут откладывать другие (7)

Если парламент примет налоговую и пенсионную реформу,...