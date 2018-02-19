Об этом в понедельник было договорено на встрече представителей высокого уровня по вопросам Плана объединения балтийского энергетического рынка (BEMIP - Baltic Energy Market Interconnection Plan) в Брюсселе.
Как сообщает Министерство энергетики, это означает инициирование конкретных проектов, чтобы безотлагательно началась техническая подготовка к синхронизации. Политическое соглашение, как и было договорено ранее, должно быть подписано в июне этого года.
Вице-министр энергетики Эгидиюс Пурлис говорит, что более внятная повестка дня проекта нужна для того, чтобы обеспечить финансовую поддержку и провести работы своевременно.
"У нас есть очень конкретные обязательства, в какие сроки и что должно быть сделано как на политическом, так и на техническом уровне. Сейчас мы живем не только обязательными к выполнению вопросами до планирующегося в июне политического соглашения, но у нас есть и внятная дальнейшая повестка дня после июня. Все это нужно для того, чтобы мы не тратили драгоценное время, обеспечили себе финансовую поддержку и завершили синхронизацию с сетями континентальной Европы в намеченные сроки", - сказал BNS Э. Пурлис, который участвовал во встрече в Брюсселе.
Еврокомиссия (ЕК) и министры энергетики четырех стран: Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, - в декабре прошлого года договорились, что окончательное политическое соглашение о синхронизации с Европой при участии руководства ЕС должно быть подписано в июне этого года.
Страны Балтии хотят отключить свои сети от постсоветской энергосистемы в надежде снизить зависимость от России. Синхронизировать электросети с сетями материковой Европы Литва планирует до 2025 года.
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