Завод Intersurgical стоимостью 18 млн евро начал пробное производство в Висагинасе

Директор Intersurgical Сигитас Жвирблис заявил, что в этом году завод будет тестироваться, а завершение строительства планируется оформить в начале следующего года. Кроме того, по словам Жвирблиса, уже обсуждается и дальнейшее развитие бизнеса в Висагинасе.

"В декабре мы уже тестируем первые производственные линии, а после нового года полностью открываем завод. В настоящее время реализуются пробные заказы", - сообщил BNS Жвирблис.

От отметил, что после освоения в течение трех-четырех лет новых мощностей будут обсуждаться объемы дальнейшего расширения, так как на земельном участке компании достаточно места для еще одного завода. Площадь нового завода составляет свыше 16 тыс. кв. метров.

По словам руководителя Intersurgical, в Пабраде и в Висагинасе за три последних года инвестиции составили свыше 80 млн евро. Какие инвестиции планируются в будущем, он пока не может сказать.

Жвирблис отметил, что 2020 год для компании лучше 2019 года, объемы производства из-за пандемии и других факторов выросли более, чем на 10%: "Какой будет прибыльность - пока не могу сказать, еще рано, но она должны быть точно не хуже, чем в 2019 году".

В 2019 году компания заработала 1,545 млн евро чистой прибыли – почти в 2,5 раз меньше, чем в позапрошлом году, и получила 119,31 млн евро выручки – на 7,9% выше.

Intersurgical производит продукцию, предназначенную для лечения дыхательных путей, анестезии, реанимации, кислородной терапии. Около 99% продукции экспортируется в более 100 стран мира - Евросоюз, США, Японию, Азию, Африку и др.

У компании есть дочернее предприятие в России и представительство в Польше. 100% акций завода принадлежит компании Intersurgical, зарегистрированной в Лихтенштейне.