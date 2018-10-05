Завершено строительство отрезка Rail Baltica под Каунасом

Отрезок пути почти в 9 км от Йеси до Рокай за 12,9 млн евро (без НДС) проложили и реконструировали литовская компания Hidrostatyba и германская Leonhard Weiss RTE, сообщила литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai.
В результате реализации проекта, было оборудовано 4,9 км новой железнодорожной колеи шириной 1435 мм и реконструировано около 3,6 км колеи шириной 1520 мм (бывшего советского стандарта), оборудованы новые инженерные конструкции и сигнализация, реконструированы электросети, установлены снижающие шум заграждения.
Далее европейская железнодорожная колея будет прокладываться от Рокай до Палямонского интермодального грузового терминала. Технический проект участка Рокай-Палямонас уже подготовлен, вскоре будет объявлен конкурс подряда.
По сообщению Lietuvos gelezinkeliai, участок Йеся-Рокай-Палямонас-Каунас - одна из важнейших частей проекта.
Проект Rail Baltica интегрирует Балтийские страны в европейскую сеть железных дорог. В реализации проекта участвуют пять стран Евросоюза: Польша, Литва, Латвия, Эстония и косвенно - Финляндия.
Совокупная сумма инвестиций в Латвии, Литве и Эстонии составляет около 5,788 млрд евро, из которых, как ожидается, 85% выделит Евросоюз, а только в Литве – около 2,474 млрд евро. Проект Rail Baltica намечается провести в жизнь до конца 2025 года, а начать использовать в 2026 году.
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