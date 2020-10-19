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После завершения основных работ на железнодорожном участке Клайпеда-Палемонас, связанных с прокладкой пути европейского стандарта, Каунасский интервокальный терминал теперь связан с европейской железнодорожной сетью.
Rail Baltica
Rail Baltica
© Organizatorių nuotr.

По сообщению главы компании инфраструктуры LTG Infra, входящей в государственную железнодорожную группу Lietuvos gelezinkeliai, Каролиса Санковскиса, участок железной дороги от Каунаса до Палемонаса был одним из важнейших в проекте Rail Baltica – по нему смогут следовать торговые поездка, сообщила в понедельник Lietuvos gelezinkeliai.

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Ветку в 15 км реконструировал консорциум литовских Hidrostatyba, Autokausta и эстонской компании немецкого капитала Leonhard Weiss RTE. После того, как в начале этого года в отношении Hidrostatyba было возбуждено дело о реструктуризации, основным подрядчиком стала Leonhard Weiss.

С 2026 года Rail Baltica соединит колеей европейского стандарта Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.

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