Завершена прокладка участка путей железной дороги европейской колеи Rail Baltica Еся - Рокай стоимостью 16,5 млн. евро. Директор по инфраструктуре компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) Каролис Санковскис говорит, что теперь большая часть товарных поездов будет курсировать по объездной дороге, в объезд густонаселенных местностей.
Rail Baltica
© rail-baltica.lt nuotr.

"Это хорошая новость для жителей Каунаса, которым во время реконструкции мешал усилившийся шум из-за курсирующих через город товарных поездов", - сказал для пресс-релиза К.Санковскис.

Как сообщает предприятие, завершить реконструкцию всего участка планируется до мая следующего года, сообщает BNS.

Участок путей Еся - Рокай за 16,5 млн. евро (с НДС) реконструируют строительная компания Hidrostatyba и германская компания Leonhard Weiss RTE.

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