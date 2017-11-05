"Это хорошая новость для жителей Каунаса, которым во время реконструкции мешал усилившийся шум из-за курсирующих через город товарных поездов", - сказал для пресс-релиза К.Санковскис.
Как сообщает предприятие, завершить реконструкцию всего участка планируется до мая следующего года, сообщает BNS.
Участок путей Еся - Рокай за 16,5 млн. евро (с НДС) реконструируют строительная компания Hidrostatyba и германская компания Leonhard Weiss RTE.
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