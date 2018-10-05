Предполагалось, что строительство бассейна обойдется в 21,8 млн. Но сейчас на строительство выделено уже 22,6 млн. Утверждают, что это результат подорожания стройматериалов и повышения зарплат.

Вильнюсская мэрия уверяет, что несмотря на то, что стоимость стала выше, на деле цена не превысила ту, что была предусмотрена в договоре, там отмечалась переоценка, индексация расходов.

"Ничего больше чем предусмотрено договором не подорожало. В договор внесена однократная индексация. С учетом изменения оплаты труда, расходов на оборудование, стройматериалы и др. возможно индексирование. Если посмотреть - договор подписан в середине 2017 года. За это время увеличились и цены, и зарплаты, вот и воспользовались возможностью индексации", – сказал DELFI глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис.

В начале июня Подярскис сказал, что "подрядчик пытается изменить техническую спецификацию и, возможно, снизить стоимость работ или выбить больше денег на них". К примеру, подрядчик указал, что предусмотренные в техническом проекте двухслойные панели не производят, их надо заменять другими, но более дорогими. Сейчас он сказал, что будут использовать те панели, которые хотел подрядчик, но они будут отвечать стандартам.

Ранее выяснилось, что процесс строительства затягивался и из-за некачественно спроектированной крыши. Но сейчас, по данным мэрии, эти проблемы решены.

Проект может стоить еще больше, если генеральный подрядчик компания Irdaiva присудит 128 500 евро.

Гендиректор Irdaivа Витас Лопинис сказал BNS, что во время строительства выяснилось, что в техническом проекте есть ошибки, связанные с работами по бетонированию и арматурой. Именно в такую сумму обошлись дополнительные работы.

По словам Подярскиса, эта история тянется почти год, и будет продолжаться, поскольку эта сумма в смету не была включена, о мировом соглашении речь не идет.

"Суды идут, мнения по этому вопросу разделились, но некоторые споры не удается решить без суда", – сказал DELFI Подярскис.

Согласно договору, бассейн должны были достроить до конца 2018 года, но, по последним данным, он откроется только во второй половине 2019 года.

Построенный в советское время бассейн снесли в августе 2017 года, новый строит консорциум, возглавляемый компанией Irdaiva, в него входят компании Axis Power, Mitnija, HSC Baltic и Montuotojas. Бассейн строят по проекту, подготовленному архитекторами Infes, Slangen+Koenis International B.V., ЗАО Cloud Architektai, ЗАО Sweco Lietuva.