Зарубежным стартаперам упростили выдачу литовских виз

Литва с 1 июля упрощает выдачу виз предпринимателям, которые учреждают в стране предприятия-стартапы, сообщило Министерство экономики и инноваций.
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Сроки принятия решений о выдаче виз таким иностранцам сократится с 30 до 15 календарных дней, а стартаперам, приглашенным в фонды рисков и частного капитала – с 30 до 5 дней.

Департамент миграции (ДМ) после оценки документов агентства по поощрению экспорта Versli Lietuva (Деловая Литва) будет принимать окончательные решения о предоставлении временных видов на жительство в Литве.

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Действующая с 2017 года программа Startup Visa позволяет иностранцам быстрее и проще пройти все миграционные процедуры в связи с выдаваемыми ДМ видами на жительство. Цель этой программы – привлечь создателей стартапов и их инвестиции в Литву и упростить процедуры их переезда.

В этом году в рамках программы Startup Visa поступила 101 заявка, из которых 31 утверждена. Согласно данным базы данных стартапов, в Литве действует 612 стартапов.

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