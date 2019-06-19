Расходы зарубежных путешественников, которые побывали в Литве с ночевкой, в прошлом году увеличились на 9,6% до 955,4 млн евро, туристов, которые провели в Литве один день без ночевки – на 6,3% до 315,8 млн евро, сообщил Департамент статистики.
В прошлом году число поездок зарубежных туристов с ночевкой возросло на 11,9% до 2,8 млн. В Литву чаще ехали мужчины – их поездки составили 58,1% всех поездок иностранцев в Литву.
Большинство иностранцев, которые приезжали с ночевкой, в 2018 году было из Беларуси (443,1 тыс.), из Латвии (362,1 тыс.), России (286,2 тыс.), Польши (249,5 тыс.) и Германии (241,5 тыс.).
В 2018 году зарубежный турист в среднем потратил в Литве 338 евро – на 2,1% меньше, чем в 2017 году.
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