Зарубежные туристы в прошлом году потратили в Литве 1,271 млрд евро – на 8,8% больше, чем в 2017 году (1,169 млрд евро).
© DELFI / Andrius Ufartas

Расходы зарубежных путешественников, которые побывали в Литве с ночевкой, в прошлом году увеличились на 9,6% до 955,4 млн евро, туристов, которые провели в Литве один день без ночевки – на 6,3% до 315,8 млн евро, сообщил Департамент статистики.

В прошлом году число поездок зарубежных туристов с ночевкой возросло на 11,9% до 2,8 млн. В Литву чаще ехали мужчины – их поездки составили 58,1% всех поездок иностранцев в Литву.

Статьи по теме:
В Норвегии погиб упавший со скалы в реку гражданин Литвы
Более чем в 50 странах заявления на литовскую визу будет принимать частная компания  (6)

Большинство иностранцев, которые приезжали с ночевкой, в 2018 году было из Беларуси (443,1 тыс.), из Латвии (362,1 тыс.), России (286,2 тыс.), Польши (249,5 тыс.) и Германии (241,5 тыс.).

В 2018 году зарубежный турист в среднем потратил в Литве 338 евро – на 2,1% меньше, чем в 2017 году.

Статьи по теме:

NASA за $35 тысяч будет отправлять на МКС туристов (3)

Американское космическое агентство NASA объявило о...

Создатели "Чернобыля" показали места съемок в Литве: Фабийонишкес и Висагинас (36)

Жуткий, аутентичный и лишающий дара речи – так о...

Такой год на литовском взморье - последний: многие забыли об ограничениях (20)

Депутат литовского парламента Аушрине Армонайте в...

Скажи, где ты отдыхаешь, и я скажу, кто ты: в Литве увеличивается средний класс (130)

Регулярный отдых за границей без строгой экономии ради...

Бизнес

Зарубежные туристы в прошлом году потратили в Литве на 9% больше – 1,3 млрд евро (1)

Зарубежные туристы в прошлом году потратили в Литве 1,271...

Для тысяч лесовладельцев готовят новый налог (6)

Вновь оживает вопрос вырубки лесов. На этот раз...

Предприятие RUN Engineering из-за Крыма осталось без экспортной лицензии (10)

После предоставленной разведкой информации Литва в...

СМИ: BTL Group учреждает предприятия в Польше и Германии

Из-за планирующихся положений Пакета мобильности...

Каунасская гидроэлектростанция весной выработала на треть электроэнергии меньше (3)

Засуха в Литве негативно сказалась и на контролируемой...

TOP новостей

Глава МИД Литвы о письме белорусских оппозиционеров: иллюзий нет, но нужно видеть в целом (56)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...

Для тысяч лесовладельцев в Литве готовят новый налог (6)

Вновь оживает вопрос вырубки лесов. На этот раз...

Вильнюсский университет поднялся в международном рейтинге (4)

В международном рейтинге высших учебных заведений QS World...

Погода: последняя возможность насладиться теплом – грядут перемены

Во вторник Литву накрыл антициклон, пришедший с...

Родственники жертв назвали DW имена причастных к крушению рейса MH17 (6)

Родственники жертв катастрофы малайзийского "Боинга"...