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Средняя месячная зарплата брутто в третьем квартале в Литве в столичном регионе составила 1603,4 евро и, по сравнению со вторым кварталом, увеличилась на 3%. В средней и западной части Литвы зарплата брутто была 1339,3 евро и за квартал увеличилась на 5,2%, сообщает Департамент статистики.
Eurai
Eurai
© Scanpix

Отрыв зарплат брутто между регионами в третьем квартале уменьшился на 19 евро и составил 264 евро.

По данным Департамента статистики, средняя зарплата брутто за квартал увеличилась во всех регионах с 3% в Вильнюсском до 6,9% в Алитусском.

Самая высокая зарплата брутто была в Вильнюсском регионе – 1603,4 евро, а самая маленькая – 1180,5 euro – в Таурагском округе.

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Средняя зарплата нетто также увеличилась во всех регионах (с 3,3 до 7,1%).

Atlyginimai 2020 III ketvirtį
Atlyginimai 2020 III ketvirtį
© Statistikos departamento nuotr.

Средняя месячная зарплата брутто за год, если сравнивать третий квартал этого года с третьим кварталом 2019 года, увеличилась во всех округах, больше всего – на 13,9% – в Таурагском округе. В других округах годовой рост составил 9-13,3%.

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