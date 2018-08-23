За год зарплата "на бумаге" в Литве увеличилась на 12,4% или 98 евро, таковы данные Фонда социального страхования ("Содры"), представленные 23 августа.
© DELFI / Karolina Pansevič

Во втором квартале 2017 года средняя зарплата "на руки" в Литве была 794 евро, а во втором квартале 2018 года – 892 евро.

"Трудно вспомнить время, когда зарплаты росли такими темпами", – сказала советник главы "Содры" Юлита Варанаускене.

По данным "Содры", чаще рост доходов ощущали люди с небольшими зарплатами.

Утверждают, что зарплаты 61% людей, зарабатывающих минимум (400 евро), увеличились больше чем на 10%. Такой рост зарплат ощутили и 46% людей с зарплатой от минимальной до 794 евро.

Metinis draudžiamųjų pajamų pokytis 2017–2018 metais pagal 2017 m. II ketv. gautų pajamų dydį
Metinis draudžiamųjų pajamų pokytis 2017–2018 metais pagal 2017 m. II ketv. gautų pajamų dydį
© Sodra

"На быстрый рост зарплат повлияли не только экономический рост, но и изменение юридического окружения – в начале этого года минимальная зарплата увеличилась до 400 евро и установлены минимальные взносы для людей получающих зарплату меньше минимальной", – сказала Варанаускене.

Она сказала, что больше всего зарплаты росли у молодых людей – это может быть связано с тем, что молодежь, которая начала работать в прошлом году, за год получила необходимый опыт, поэтому их зарплаты увеличились.

"Формально – на столько, на сколько увеличился минимум, выросли зарплаты работников небольших компаний", – сказала Варанаускене.

По ее словам, стало меньше работников, получающих меньше минимума, общее число работающих сокращается.

По данным "Содры", в июне этого года в Литве 30 000 человек получали меньше минимума, а 104 000 - минимум. В январе меньше минимума получали 44 500 человек.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Британцы представляют Вильнюс самым дешевым направлением туризма, литовцы не согласны (5)

В Великобритании Вильнюс представляют самым дешевым...

Министр экономики Литвы: трудовые мигранты – хороший знак для страны (8)

Министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс...

Зарплаты в Литве растут невиданными темпами (35)

За год зарплата "на бумаге" в Литве увеличилась на 12,4%...

Профсоюзы: никакой договоренности между торговыми центрами о выходных в праздники пока нет (1)

Профсоюзы Литвы добиваются, чтобы во все праздники и...

В Литве за год подорожал бензин (11)

Литр популярного бензина А95 марки за год подорожал на...

TOP новостей

Зарплаты в Литве растут невиданными темпами (35)

За год зарплата "на бумаге" в Литве увеличилась на 12,4%...

Сравнение: Agrokoncernas Карбаускиса и компании Ландсбергене  кто платит больше налогов (16)

Доходы почти в 20 раз больше, но и расходы в 24 раза больше,...

Профсоюзы: никакой договоренности между торговыми центрами о выходных в праздники пока нет (1)

Профсоюзы Литвы добиваются, чтобы во все праздники и...

В Каунасе убит гражданин Украины, еще двое ранены (40)

В среду вечером в Каунасе смертельные ножевые ранения...

Британцы представляют Вильнюс самым дешевым направлением туризма (5)

В Великобритании Вильнюс представляют самым дешевым...