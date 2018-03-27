На фоне растущих в Литве зарплат экономисты предупреждают об увеличении разницы между зарплатами и производительности труда и снижении конкурентоспособности страны. Однако представители крупных центров информационных технологий, работающих в Литве, утверждают, что не намереваются сокращать число работников в нашей стране, напротив, они планируют расширение.
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Старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас также прогнозирует, что иностранные инвесторы не будут уходить из Литвы.

Он отметил, что в последнее время зарплаты растут в тех секторах, где они и без того самые высокие - в сфере ИТ, в торговых компаниях. Это значит, что за высококвалифицированных работников работодатели готовы платить больше.

Он считает, что такая тенденция сохранится и в следующем году.

По словам Повилаускаса, в Литву приходит все больше сложных функций, которые выполняют центры ИТ, отсюда и рост зарплат

Экономист прогнозирует дальнейший рост зарплат в этом секторе, поскольку для сферы ИТ важно, чтобы приходили молодые, способные, и владеющие иностранными языками специалисты, которые могут переезжать с места на место, а таких в Литве в силу демографических причин будет становиться все меньше.

"Поэтому напряжение в этом секторе сохранится", - заметил он.

Исполнительный директор Barclays Мариян Андраде Гонзалес сказал, что пока компания не намерена сокращать число работников (их 1100). Он указал, что зарплаты у них увеличились на 7-8%.

Представитель ИТ Danske Bank в Литве Гедрюс Дзекунскас сказал, что центр не только не намерен снижать число работников (800), но и планирует принять около 100 новых.

Центробанк Литвы прогнозирует, что в этом году зарплаты в Литве увеличатся на 6,7%, а в 2019 г. должны увеличится на 6%, зарплаты в сфере ИТ должны расти еще быстрее.

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