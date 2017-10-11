В Литве продавцов намного больше, чем представителей любой другой профессии. Однако даже в похожих компаниях средние зарплаты значительно отличаются. Почему?
© DELFI / Karolina Pansevič

В числе 300 находящихся в стране компаний и организаций с большом числом работников, более 30 занимаются розничной и оптовой торговлей, таковы данные Фонда социального страхования( "Содры").

В их числе не только магазины, торгующие продуктами питания и промтоварами, но и магазины строительных товаров, сети аптек, заправки, магазины одежды и обуви.

Статьи по теме:
Треть учителей Литвы получают зарплату менее 500 евро в месяц  (35)
Меняются потребительские привычки жителей Литвы  (142)

Самая высокая зарплата в этой группе у работников заправок сети Circle K Lietuva (ранее Statoil). В августе зарплаты их работников в среднем составляли 1049 евро "на бумаге".

Зарплату в размере 1015 евро получают работники компании Felit, которая управляет магазином Ikea в Вильнюсе.

Правда, в этих компаниях работников почти в 20 раз меньше, чем у самого крупного работодателя этой группы Maxima LT. 15 100 работников Maxima LT в августе в среднем получали по 567 евро "на бумаге".

Это намного меньше, чем зарплата 1600 работников сети Lidl Lietuva. Работники этой сети в среднем получают по 946 евро.

Однако, к примеру, в магазинах Iki, принадлежащих компании Palink, работников больше чем в два раза больше, чем в Rimi Lietuva, которая покупает компанию Palink (соответственно 6800 и 3100), однако в обеих компаниях средняя зарплата различается всего на 2 евро и составляет почти 600 евро.

Интересно, что в магазинах сети Humana, которые торгуют подержанной одеждой, работников немного больше, чем в сети Apranga, торгующей брендовой одеждой. Однако зарплаты работников в этих магазинах отличаются существенно – 880 евро в Humana и 796 евро в Apranga. Продавцы магазинов подержанной одежды зарабатывают больше.

Одни из самых высоких зарплат фиксируются также у работников аптек - в среднем выше 900 евро.

По данным Фонда социального страхования "Содры" в Литве около 63 000 продавцов.

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас не был удивлен разницей зарплат в разных компаниях.

"Компании торгового сектора, особенно если это торговые сети, принимают много людей, большая часть которых - обслуживающий персонал, продавцы, кассиры, кладовщики и т.д. Для выполнения такой работы высокая квалификация не нужна.

Чтобы сочетать учебу с работой, продавцами нередко временно устраиваются молодые люди. Поэтому логично, что зарплаты в таких сферах отличаются от зарплат банковского сектора и сектора ИТ, где нужна высокая квалификация и специфические навыки", – сказал Вилимас.

По его словам, разница в зарплатах самих торговцев видна при сравнении компаний разных размеров.

"Работники администрации получают большие зарплаты, но таких людей в компании меньше, чем кассиров и продавцов. Чем крупнее компания, тем ниже средняя зарплата, поскольку в такой компании больше работников низкой квалификации.

Чтобы сравнивать зарплаты, надо все же сравнивать зарплаты людей, занимающих одинаковые позиции, а не средние зарплаты всех работников компании. Большой разницы в зарплатах работников торгового сектора нет и не может быть, поскольку в этом секторе не хватает персонала", – сказал собеседник.

Директор Ассоциации профессионалов по управлению персоналом Аушра Битаутене подчеркнула, что данные "Содры" не показывают реальные зарплаты, поскольку нужны не средние данные вообще, а средние зарплаты конкретно кассиров или продавцов.

По ее словам, разница зарплат у прямых конкурентов зависит и от их политики в этой сфере.

"Очевидно, что в данном случае Lidl выделяется на фоне конкурентов, но эта сеть с самого начала акцентировала свою политику зарплат и ясно дала понять, что намерена платить больше.

Если сравнивать сети разного характера, например, Kesko Senukai с Maxima, Palink или другими сетями, я не сомневаюсь, что есть разница в структуре должностей. В Senukai работают не только кассиры, но и консультанты.

В аптечных сетях также есть своя специфика, у них работают люди соответствующей специализации, образования, поэтому сравнивать их с другими, я считаю, вообще нельзя", – подытожила собеседница.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Работа в министерствах: где зарплаты самые большие (23)

Число работников в разных министерства Литвы...

Аналитик Luminor: рост цен в Литве стимулирует ускорение (10)

Поощряемая ростом и зарплат инфляция в Литве...

Сквернялис обратился к учителям: есть новости в вопросе зарплат (17)

В ближайшее время не будет такого, что учителя массово...

Бизнес

В Литве продано на 10% меньше новых квартир, старые дешевеют

В летний период в Вильнюсе продали на 10% меньше новых...

Экономист рассказал, сколько будут длиться "тучные годы" в Литве (77)

"Кризиса не будет", – заявил Мортен Хансен, заведующий...

Зарплаты продавцов в Humanа выше, чем в большинстве литовских торговых сетей (23)

В Литве продавцов намного больше, чем представителей...

Глава ЛЖД после заявлений еврокомиссара: последнее предложение Брюсселю представили в марте (6)

После слов еврокомиссара Маргрет Вестагер о том, что...

Вместо развалин - одни из самых дорогих квартир в Вильнюсе (12)

В литовской столице представлен новый проект...

TOP новостей

Экономист рассказал, сколько будут длиться "тучные годы" в Литве (77)

"Кризиса не будет", – заявил Мортен Хансен, заведующий...

Президент о штрафе: цель Литвы - уменьшить финансовый и репутационный урон (29)

После того, как Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на 28 млн....

Министр финансов Литвы: повышение табачного акциза - ради здоровья общества (5)

Предложение правительства Литвы продолжить в...

Грядут перемены: скоро в Литве потеплеет до 17 градусов (2)

Уже на следующей неделе в некоторых районах Литвы...

Беженцам в Литве будут выплачивать дополнительную компенсацию - на аренду жилья (17)

Литовское правительство решило выделить еще одну...