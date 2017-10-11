В числе 300 находящихся в стране компаний и организаций с большом числом работников, более 30 занимаются розничной и оптовой торговлей, таковы данные Фонда социального страхования( "Содры").

В их числе не только магазины, торгующие продуктами питания и промтоварами, но и магазины строительных товаров, сети аптек, заправки, магазины одежды и обуви.

Самая высокая зарплата в этой группе у работников заправок сети Circle K Lietuva (ранее Statoil). В августе зарплаты их работников в среднем составляли 1049 евро "на бумаге".

Зарплату в размере 1015 евро получают работники компании Felit, которая управляет магазином Ikea в Вильнюсе.

Правда, в этих компаниях работников почти в 20 раз меньше, чем у самого крупного работодателя этой группы Maxima LT. 15 100 работников Maxima LT в августе в среднем получали по 567 евро "на бумаге".

Это намного меньше, чем зарплата 1600 работников сети Lidl Lietuva. Работники этой сети в среднем получают по 946 евро.

Однако, к примеру, в магазинах Iki, принадлежащих компании Palink, работников больше чем в два раза больше, чем в Rimi Lietuva, которая покупает компанию Palink (соответственно 6800 и 3100), однако в обеих компаниях средняя зарплата различается всего на 2 евро и составляет почти 600 евро.

Интересно, что в магазинах сети Humana, которые торгуют подержанной одеждой, работников немного больше, чем в сети Apranga, торгующей брендовой одеждой. Однако зарплаты работников в этих магазинах отличаются существенно – 880 евро в Humana и 796 евро в Apranga. Продавцы магазинов подержанной одежды зарабатывают больше.

Одни из самых высоких зарплат фиксируются также у работников аптек - в среднем выше 900 евро.

По данным Фонда социального страхования "Содры" в Литве около 63 000 продавцов.

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас не был удивлен разницей зарплат в разных компаниях.

"Компании торгового сектора, особенно если это торговые сети, принимают много людей, большая часть которых - обслуживающий персонал, продавцы, кассиры, кладовщики и т.д. Для выполнения такой работы высокая квалификация не нужна.

Чтобы сочетать учебу с работой, продавцами нередко временно устраиваются молодые люди. Поэтому логично, что зарплаты в таких сферах отличаются от зарплат банковского сектора и сектора ИТ, где нужна высокая квалификация и специфические навыки", – сказал Вилимас.

По его словам, разница в зарплатах самих торговцев видна при сравнении компаний разных размеров.

"Работники администрации получают большие зарплаты, но таких людей в компании меньше, чем кассиров и продавцов. Чем крупнее компания, тем ниже средняя зарплата, поскольку в такой компании больше работников низкой квалификации.

Чтобы сравнивать зарплаты, надо все же сравнивать зарплаты людей, занимающих одинаковые позиции, а не средние зарплаты всех работников компании. Большой разницы в зарплатах работников торгового сектора нет и не может быть, поскольку в этом секторе не хватает персонала", – сказал собеседник.

Директор Ассоциации профессионалов по управлению персоналом Аушра Битаутене подчеркнула, что данные "Содры" не показывают реальные зарплаты, поскольку нужны не средние данные вообще, а средние зарплаты конкретно кассиров или продавцов.

По ее словам, разница зарплат у прямых конкурентов зависит и от их политики в этой сфере.

"Очевидно, что в данном случае Lidl выделяется на фоне конкурентов, но эта сеть с самого начала акцентировала свою политику зарплат и ясно дала понять, что намерена платить больше.

Если сравнивать сети разного характера, например, Kesko Senukai с Maxima, Palink или другими сетями, я не сомневаюсь, что есть разница в структуре должностей. В Senukai работают не только кассиры, но и консультанты.

В аптечных сетях также есть своя специфика, у них работают люди соответствующей специализации, образования, поэтому сравнивать их с другими, я считаю, вообще нельзя", – подытожила собеседница.