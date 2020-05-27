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Среднемесячная начисленная (брутто) зарплата в Литве в прошлом году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 8,8% до 1296 евро.
Зарплата в прошлом году в Литве увеличилась на 8,8%
© DELFI / Andrius Ufartas

В государственном секторе зарплата повысилась на 12,3% до 1370 евро, в частном - на 7,3% до 1264,5 евро, сообщил Департамент статистики.

Среднемесячная зарплата нетто (после вычета налогов) в прошлом году увеличилась на 14,2% до 822,1 евро, в госсектора она повысилась на 17,6% до 864,4 евро, в частном - на 12,7% до 803,8 евро.

Как отмечает Департамент статистики, изменения зарплаты обусловлены вступлением в силу с прошлого года налоговых изменений - повышением зарплат госслужащих, повышением минимальной месячной зарплаты, изменением порядка начислена не облагающегося налогами уровня доходов.

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