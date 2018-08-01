Запущена система декларации туристического сбора в Вильнюсе

В Вильнюсе туристический сбор начали собирать с июля этого года. Его размер - 1 евро в сутки. От налога освобождены несовершеннолетние, школьники, инвалиды. До начала 2019 года от сбора освобождены и большие группы путешественников.

За сбор налога отвечают компании (гостиницы) и частные поставщики услуги проживания. Этот налог в стоимость аренды номеров или квартир не включается. Его туристы платят дополнительно.

Сами поставщики услуг должны информировать туристов о необходимости заплатить этот налог, затем ежемесячно переводить полученные средства на счет мэрии, заполнив соответствующую декларацию. Декларацию подают и сбор переводят электронным способом.

Декларации следует подавать до 10 дня месяца за прошедший месяц, собранные деньги переводят до 25 числа. Первую декларацию надо подать до 10 августа, а деньги перевести до 25 августа.

Согласно подсчетам, после введения этого налога бюджет мэрии пополнится на 2 млн. евро в год. Собранные средства пойдут на улучшение туристической инфраструктуры и укрепление конкурентоспособности Вильнюса.

Такой сбор действует во многих городах Европы: в Амстердаме, Берлине, Риме и др. В некоторых городах он составляет 7 евро в сутки.

Адрес портала для подачи декларации: http://turistorinkliava.vilnius.lt/.