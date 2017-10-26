"Из-за запретов СМИ в целом потеряют около 3% рекламных доходов, примерно такую сумму в январе-августе составили расходы на рекламу алкоголя. Наиболее значительные убытки понесут рекламные агентства, поставщики интеренет-рекламы, издатели журналов", - сказала глава мониторинга рекламы компании Kantar TNS Гедре Юронене.

Директор компании DELFI, которая владеет порталом новостей delfi.lt, журналами Moteris, Panele, Cosmopolitan, Tavo vaikas, Mano namai, Витаутас Бенокрайтис сообщил BNS, что реклама алкоголя в группе составляет около 6% доходов, или более полумиллиона евро в год.

"Покрыть такие потери будет одним из вызовов как для нас, так и для всех СМИ в следующем году. На сегодняшний день ощутимых источников доходов, которые бы помогли компенсировать эти потери, нет", - сказал BNS В. Бeнокрайтис.

Гендиректор компании Media Bite, которая владеет журналами Laima, Ji и Edita, а также порталами zmones.lt, elaima.lt, ji24.lt и shopspy.lt, Томас Балжякас не исключает возможности того, что порталы могут регистрироваться за границей, где нет запретов на рекламу алкоголя.

"Может случиться так, как было с азартными играми, когда юридические лица регистрировались за границей, а предоставляли услуги литовской аудитории. Например, рекламный канал может быть зарегистрирован в Латвии, где можно рекламировать алкоголь, тогда канал СМИ может принять эту рекламу, и ничего тут не сделаешь. Но это, вероятно, до первого вмешательства и разбирательства ведомств", - рассуждал Т. Балжякас.

Есть предположение, что потери может смягчить реклама безалкогольного пива и вина, которые в этом году стали активно производиться, однако есть опасения, что из-за сходства с алкогольными напитками может быть запрещена и эта реклама.

"Будет больше внимания безалкогольному пиву, которое несколько поможет общему имиджу. (...) Но если будет идентичная реклама, просто с надписью "безалкогольное", то, я полагаю, что это без труда запретят", - сказал глава Литовской гильдии пивоваров Саулюс Галадаускас.

Специалист отдела контроля за табачными и алкогольными изделиями Департамента контроля на наркотическими, табачными и алкогольными изделиями Рокас Данис сообщил BNS, что департамент в следующем году пристально будет следить за рекламой таких напитков.

В начале июня Сейм принял, а президент подписала вызвавшие многочисленные дискуссии в обществе и в парламенте поправки, которые ограничили торговлю, употребление и рекламу алкоголя. Одни запреты вступят в силу с 2018 года, другие - с 2020 года. С 2018 года в стране будет запрещена любая реклама алкоголя, за исключением информационных сообщений, предназначенных специалистам этого бизнеса.

Со следующего года купить и употреблять алкоголь можно будет только с 20 лет, кроме того, время торговли алкоголем станет короче: в будние дни и в субботу - с 10 до 20 часов, в воскресенье - с 10 до 15 часов, за исключением алкоголя, который продается на разлив и употребляется в общепите.

На всех массовых мероприятиях с 2020 года можно будет торговать слабым алкоголем - до 7,5 градуса. Однако будет запрещено продавать алкоголь на пляжах.

Эксперты утверждают, что в год на рекламу алкоголя тратится около 5-7 млн. евро.