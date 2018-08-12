Западная Литва станет столицей крематориев?

Жители Кетвергяй выступают против и согласны лишь на один подобный объект. Поскольку политики не спешат на помощь жителям, они намерены обращаться в суд.

В минувшую среду свой проект представила компания Rūteda. Она намерена открыть крематорий с конца 2019 года, однако пока разрешения на строительство у компании нет. Правда, директор компании Рута Гумуляускайте заверила, что его получение - просто формальностьи разрешение будет получено в октябре-ноябре этого года. Она также рассказала, что крематорий должен был быть построен в этом году, но велась "война" с жителями, что отняло год времени (всего компания работает над этим проектом 6 лет).

Строительство крематория обойдется в 1,5 млн. евро. В нем будет создано 6 рабочих мест (их число можно будет увеличить до 10). Площадь объекта - 850 кв. м.

В августе 2018 г. разрешение на строительство крематория должна получить компания Gvatosta. Ее директор Стасис Гважяускас сказал, что не осталось никаких препятствий.

"Мы начнем строительство в этом году. Осталась лишь формальность. Технический проект закончен. Экспертиза проведена. Было много бюрократии - полгода готовили технический проект. Одним из моих первых действий была встреча с общиной Кетвергяй, чтобы узнать ее реакцию", - сказал Гважяускас, правда, точную дату окончания строительства он не назвал.

По его словам, в компании будет 10-15 рабочих мест. Инвестиции в объект площадью 1300 кв. м составят 2 млн. евро.

Оба крематория планируют строить частные компании.

Жители Кетвергяй не только боятся возможного неприятного запаха, но и просто психологически не настроены жить рядом с крематорием. Кроме того, они боятся, что их имущество обесценится.

На данный момент в Литве, по словам предпринимателей, кремируют 10-15% умерших. Некоторые пользуются услугами не кедайняйского, а рижского или сувалкского крематория. Местные предприниматели надеются, что в будущем в Литве будут кремировать 50% покойных (это средний показатель по ЕС).

Через несколько лет может появиться крематорий и в самой Клайпеде: в Клайпедской СОЗ или в другой части Вильнюсского шоссе в сторону Тильже.

Чиновники не видят никакой проблемы в том, что в Клайпедском районе рядом появятся сразу два крематория, но местные жители мириться с этим не намерены и планируют обращаться в суд.