Занимающийся прокатом лодок в Тракай предприниматель: литовцы за катание могут сегодня заплатить 100 евро

Когда мы приезжаем на встречу с Артурасом - это раннее и летнее утро понедельника. Хотя обычно привыкли видеть много людей, отдыхающих и развлекающихся в Тракай, этим утром не видим вообще никого.

Артурас ведет нас к набережной, где обычно десятки предпринимателей предлагают арендовать водные велосипеды или лодки, но он сразу говорит, что сегодня мы не будем говорить об этом, он покажет свои последние покупки - черную и белую экологические лодки Solliner, которые, как он подчеркивает, в Литве больше нигде нет.

Подойдя ближе Артурас говорит, что лодки особенные, потому что они заряжаются от солнечной энергии, а забравшись внутрь он объясняет, что лодка девятиместная, и если день ветреный, можно опустить занавес чуть ниже.

Мужчина говорит, что его бизнес по аренде лодок начался около шести лет назад. Одна из его первых лодок была гибридной, с дизельным двигателем и электрическим.

"За то время мы поняли, что это и есть будущее, и нам нужно в него инвестировать. В прошлом году мы нашли эти лодки Solliner, их производители - поляки, и мы хотим представить их и в Тракай. Это новинка", - говорит он.

И действительно, когда запускается двигатель лодки, вы не слышите ни одного типичного звука от двигателя.

"Преимущество плавания с электромотором заключается в том, что когда мы плаваем, вы его почти не слышите", - говорит Артурас, отмечая, что он купил их сам в конце прошлого сезона.

На вопрос, привлекли ли эти лодки внимание тех, кто хочет прокатиться, бизнесмен открыто говорит, что, поскольку в этом году въездной туризм значительно ниже, сами литовцы или гости из Эстонии, Латвии и Польши получают удовольствие от плавания.

"Люди понимают важность экологии. В пятницу у меня будет клиент, который сказал, что если лодка с электродвигателем, он будет плавать на полчаса дольше, что означает, что он заплатит больше", - говорит он.

Правда, сколько стоит такая лодка, Артурас не раскрывает. Он утверждает, что цена зависит от комплектации лодки.

"Черные дороже, потому что их реализация дороже, но я оставлю это коммерческой тайной", - говорит он, утверждая, что речь идет не об одном десятке тысяч.

Мужчина не скрывает, что на борту часто проводятся вечеринки, но говорит, что если планируется более серьезная вечеринка, у него также есть корабли побольше.

"У нас также есть лимузины на воде со вторым этажом", - смеется он.

Правда, час езды на такой экологической лодке стоит 100 евро, но Артурас говорит, что сегодня литовцы действительно могут заплатить так много за поездку.

"Мы просто заметили, что в этом году действительно могут платить так много. С другой стороны, люди ищут развлечений, потому что они не могут выехать за границу, поэтому они отправляются в Тракай. Когда хорошая погода, вы понимаете, что здесь происходит, иногда даже трудно въехать в город", - говорит он.