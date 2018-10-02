Замминистра транспорта Беларуси: Между Беларусью и Литвой осталось решить одну проблему

В транспортной сфере у Беларуси и Литвы существует лишь одна большая проблема. Об этом заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович на белорусско-литовском транспортном форуме.
Vilkikai Baltarusijos pasienyje
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

"Сейчас у нас осталась одна проблема. Это вопросы автомобильных перевозок, тех очередей, которые стоят на границе, — сказал он. — Мы с коллегами договорились эту проблему обсудить и двигаться к ее решению. В Беларуси планируется проект с одним из европейских банков, в рамках которого будет модернизирована дорога М7 [от Минска до литовской границы] и увеличена пропускная способность пункта пропуска "Каменный Лог". Это позволит снять существующую проблему".

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В настоящее время через ПП "Каменный Лог" может проезжать 2060 транспортных средств в сутки: по тысяче легковых и грузовых авто, а также 60 автобусов. Но на практике таможенники оформляют больше автомобилей, чем предусмотрено проектом. Хотя это не спасает от очередей из легковушек и грузовиков на границе. Чтобы устранить проблему, уже в 2019 году в "Каменном Логе" начнется реконструкция, после которой пропускная способность пункта составит 6 тысяч транспортных средств в сутки (3500 — легковых, 2400 — грузовых, 100 — автобусов).

Работы по реконструкции ПП "Каменный Лог" планируется осуществить за счет заемных средств Европейского инвестиционного банка.

После заявления Александра Лукашенко в середине сентября о том, что "если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию", казалось, что между Минском и Вильнюсом есть определенные трения в транспортной сфере.

Однако участники белорусско-литовского транспортного форума не высказывали особой озабоченности на этот счет. Если и возникают вопросы по тарифам или другим темам, то стороны пытаются их оперативно решить. Литва инвестирует десятки миллионов евро в год в развитие портовой и транспортной инфраструктуры. Беларусь продолжает активно использовать возможности, которые предоставляет близлежащий порт.

В Клайпедском порту белорусские грузы составляют около трети оборота транзитных грузов, а по данным Департамента статистики Литвы, во втором квартале 2018 года 62,8% грузов, следовавших в Литве по железной дороге, составили ввезенные и вывезенные белорусские грузы.

Через Литву в основном следуют белорусские удобрения и нефтепродукты.

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